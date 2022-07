Di Maria si presenta: “La Juve ha insistito per 40 giorni, difficile dire di no. Sono qui per vincere”

Angel Di Maria si presenta: il nuovo acquisto della Juventus ha parlato in conferenza stampa per la prima volta dopo le visite mediche e la firma sul contratto, arrivata nei giorni scorsi.

“Difficile dire di no ad una squadra importante come la Juve, specie se insiste e ti aspetta per 40 giorni – ha raccontato El Fideo -. Ho tardato a rispondere solo per questioni familiari e per stare un po’ in vacanza, poi ho comunicato la mia scelta. Sono nel club più importante d’Italia e che ha le carte in regola per vincere. Mi sento all’altezza per giocare con questa maglia”.

“Non penso ancora ai Mondiali, per ora sono concentrato sulla Juventus – prosegue -. Ho parlato poco con Allegri, ora è il momento di correre. Sono un assist man, mi piace far parte di un gruppo importante e posso giocare in qualsiasi ruolo. Dipenderà dall’allenatore, io voglio fare il meglio per questa squadra”.

“Sono contento di avere vicino giocatori come Chiesa e Vlahovic, vedo che la Juve sta facendo grandi investimenti sui giovani e noi dobbiamo aiutarli a dare una mano nelle gare di Champions e di campionato – ha aggiunto -. Ho parlato tanto con i giocatori che sono stati qui, specie con Dybala e Buffon. Mi ha detto cose che poi si stanno verificando, come quella di stare in una famiglia”.