Di Maria, lesione all’adduttore e salta Samp e Roma. Paredes, ok del Psg

Subito in gol, ma anche subito fuori. Angel Di Maria ha riportato una lesione «di basso grado» all’adduttore della coscia sinistra: così hanno sentenziato gli esami al JMedical. El Fideo dovrà essere sottoposto ad accertamenti fra dieci giorni e nel frattempo salterà le partite con la Sampdoria, lunedì 22, e con la Roma, il 27 agosto.

«Non sono preoccupato, sono cose che capitano» aveva detto lunedì sera Massimiliano Allegri, confidando che il dolore che aveva costretto il giocatore argentino a uscire, attorno all’ora di gioco, fosse cosa di poco conto. Invece, dopo Pogba, perde anche se per poco l’altro pezzo pregiato dall’argenteria. Di Maria era andato in gol al 26°, con una girata al volo, schiacciata a terra, che è diventata un pallonetto imparabile per Consigli. E dire che, inizialmente, il Sassuolo aveva spaventato una Juve un po’ imballata. Ma al “cooling break” Allegri aveva rimescolato le carte, lasciando da parte il discutibile 4-4-1-1 e allargando Cuadrado a sinistra. Il resto, lo ha fatto Vlahovic, segnando su rigore al 43° e ripetendosi nei primi minuti della ripresa. A quel punto, il Sassuolo era già sparito dal campo, nonostante avesse impegnato Perin un paio di volte.

Buona la prima, dunque, per Max Allegri, in una curiosa giornata di campionato senza pareggi e con le sette big tutte vittoriose.

«Stiamo lavorando perché giochiamo troppi palloni indietro, a volte saltiamo la prima pressione e torniamo indietro. Noi dobbiamo chiudere le azioni e sbagliare meno» ha commentato nel post partita Allegri, il quale si è anche detto «meravigliato dell’inserimento che ha avuto nella nostra difesa» Bremer e, ovviamente, ha riservato solo elogi a Vlahovic: «Avere di fianco uno come Di Maria lo facilita. Dusan quando segna è contento, ma come tutti deve migliorare alcune situazioni e letture. Sono contento per Vlahovic perché aveva bisogno di questi gol».

Adesso, però, è tempo di pensare già alla prossima partita con la Samp, con una evidente emergenza infortuni. Dal mercato arrivano buone notizie: il Psg ha lasciato intendere che 15 milioni di euro come riscatto possono andare bene per il prestito di Leandro Paredes, mentre è questione di ore per Depay a costo zero dal Barcellona. Sul fronte uscite, Rovella prende la strada per Monza e Rabiot continua a trattare con il Manchester United.