Di Maria, il responso degli esami: torna tra venti giorni

Venti giorni per rivedere in campo il Fideo. È la Juventus stessa a indicare l’orizzonte temporale nel quale è previsto il ritorno dell’argentino, infortunatosi nella disgraziata serata di Champions in casa del Maccabi Haifa.

L’ex Psg è stato sottoposto a esami strumentali. Ecco il responso: “Gli esami diagnostici ai quali si è sottoposto Di Maria questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra”.

Secondo il club bianconero “saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero”. L’obiettivo è quello di rivedere Di Maria in campo contro l’Inter, nella partitissima del prossimo 6 novembre. In ogni caso il Mondiale, sua principale preoccupazione, non dovrebbe essere a rischio.