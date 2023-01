Di Maria e Lookman show, tra Juve e Atalanta è 3-3

Gol e spettacolo all’Allianz Stadium nella prima serata post sentenza per la Juventus, che in settimana è scivolata dalla terza alla 10ma posizione dopo il -15 inflitto dalla Corte d’Appello della Figc per il caso plusvalenze.

Finisce 3-3 il match contro l’Atalanta. Grandi protagonisti della sfida Lookman e Di Maria: l’atalantino apre i conti dopo 5′, poi il pari dell’argentino al 25′ su rigore. Il ribaltone è servito da Milik, ma nella ripresa c’è la contro-rimonta dei nerazzurri: prima Maehle e quindi ancora Lookman per il 2-3. Il 3-3 è di Danilo.