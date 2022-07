Di Maria e lady, indizio social: spuntano i cuori bianconeri

Ancora piste web, con foto, stories e reel che sembrano parlare chiaro. In un calcio moderno che vive sempre più di suggestioni legate anche ai social media, non è passata inosservata l’ultima fotografia pubblicata da Jorgelina Cardoso, moglie dell’asso argentino Angel di Maria, che sul proprio profilo Instagram ha postato una foto in bianco e nero insieme al marito. A corredo anche due cuori, uno bianco e l’altro nero. E su due indizi, come si dice, fanno una prova, non sembrano più esserci ombre sul futuro del “Fideo” che a maggio aveva lasciato il Paris Saint-Germain dopo sette stagioni congedandosi in lacrime dal Parco dei Principi.

LA DIFESA

Intanto proseguono le suggestioni sul possibile arrivo del brasiliano Gabriel, anche se dall’Inghilterra non arrivano voci confortanti sul costo del giocatore. L’Arsenal avrebbe fissato a 40 milioni di euro la cifra per lasciar andare il suo giocatore. Gabriel sarebbe così il quinto giocatore di una lista di difensori centrali che comprende anche Bonucci, de Ligt, Gatti e Rugani. E, a proposito di quest’ultimo, in tempi recenti si era parlato di una sua cessione ma al momento non si registra interesse da parte di alcun club. Di cessione si parla anche per de Ligt su cui resta forte la pressione del Chelsea che lo vorrebbe al posto di Rudiger passato al Real Madrid. La Juventus, in tal caso, proverà anche un ultimo assalto a Koulibaly, ma l’offerta dovrà essere forte sia al Napoli che al giocatore. In tema di brasiliani e Premier League, il periodico “Liverpool Echo”, ha citato la Juventus tra le squadre interessate all’acquisto della punta dei Reds classe 1991, una suggestione quella di Firmino di cui si è parlato molto venerdì anche inserendo uno scambio con Rabiot.

VOCI SU KOSTIC

Infine la pista Filip Kostic: la trattativa con l’Eintracht Francoforte per l’attaccante serbo è entrata in stallo e al momento non si registrano novità su questo fronte. La Juventus resta quindi un cantiere ancora aperto ed in attesa di mettere in ordine tutti i tasselli. Le voci sono tante ed anche importanti ed inoltre questa settimana dovrebbe anche essere quella decisiva per il ritorno di Paul Pogba in bianconero. Sembrerebbe mancare soltanto l’annuncio ma è solo una questione di ore.