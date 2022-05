«Di Maria e la Juve hanno un accordo: presto l’annuncio»

Girare pagina e farlo in fretta. In casa Juve, tolte le lacrime, gli applausi e i saluti a capitan Chiellini e Dybala, maglia nuova a parte, resta ben poco della partita sul campo andata in scena tra Juventus. Meglio dunque preparare il terreno per il futuro. Meglio correre subito ai ripari in sede di mercato. Per questo, scrivono in Francia, la Juve sta accelerando per chiudere il primo colpo. Secondo Goal.com, El Fideo Angel Di Maria, al termine del suo contratto con il Psg, sarà un nuovo giocatore bianconero: accordo di un anno più uno opzionale. Di Maria aveva avviato i colloqui con la Juve già nel mese di aprile, ora sembra essere stata trovata l’intesa per arrivare all’annuncio ufficiale già nei prossimi giorni. La società bianconera è stata la prima ad interessarsi all’argentino, battendo la concorrenza di alcuni club della Mls che non hanno scaldato il cuore dell’ex Real Madrid, ancora in cerca di una sfida in un top club europeo. Sabato sera contro il Metz, Angel Di Maria dovrebbe giocare i suoi ultimi minuti con la maglia del Psg, poi potrebbe iniziare una nuova avventura a Torino. Da un parametro zero all’altro. Lunedì pomeriggio la dirigenza bianconera ha incontrato gli agenti di Paul Pogba, gli stessi di De Ligt, Pellegrini e Kean. Tanti i temi sul tavolo: tra questi un possibile ritorno a parametro zero del francese in forza al Manchester United. Intanto l’ex polpo bianconero dispensa messaggi agli ex compagni in bianconero, al passo d’addio, facendo intendere di avere sempre nel cuore la Juventus.

Il centrocampista francese, sul proprio account di Instagram, ha voluto salutare Giorgio Chiellini, al passo d’addio, con un messaggio che recita: «Che carriera fantastica @giorgiochiellini! Mi sento privilegiato per aver condiviso il campo con te, un giocatore fenomenale e una persona ancora migliore #TheGr3atchiello”. A proposito dell’amico Paulo Dybala, anche lui all’addio, ma non al campo, bensì alla Juve, ha aggiunto: «Hermano, sei un top player e un top man! È bello averti come amico e condividere momenti con te alla @juventus. Spero di vedervi presto! @paulodybala”». Il centrocampista francese, in rotta con il Manchester United, da molti è dato assai vicino al ritorno nella Juventus, nonostante le smentite dell’amministratore delegato Maurizio Arrivabene: «Non necessariamente al centro della discussione c’era Pogba, anzi non lo era. E poi Paul è ancora un calciatore dello United, quindi per un “gentlemen’s agreement” tra società prima parleremmo con il suo club».