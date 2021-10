Devietti non cambia per il bis: confermati 4 assessori su 5

Dopo aver vinto al primo turno, Loredana Devietti, sindaco di Ciriè al secondo mandato, ha reso nota la squadra che comporrà la giunta per il quinquennio 2021-2026.

Quattro conferme e una novità. Partiamo dall’ultima, ovvero Barbara Re, architetto, impegnata da anni nella vita associativa ciriacese. A lei verranno affidate deleghe in gran parte tecniche e vicine al suo lavoro quotidiano: Edilizia Pubblica e Privata, Patrimonio, Ambiente, Parchi e Decoro Urbano, Partecipate, Turismo e Politiche giovanili.

Vicesindaco sarà il riconfermato Aldo Buratto, che si occuperà anche di Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico, Viabilità e Trasporti, Frazioni, Agricoltura, Rapporti con il Consiglio Comunale.

Le altre tre conferme corrispondono a Fabrizio Fossati (Lavoro, Attività produttive: Artigianato, Commercio, Industria, Innovazione e digitalizzazione, Manifestazioni, Sport, Servizi demografici e cimiteriali, Politiche di sicurezza e protezione civile), Alessandro Pugliesi (Urbanistica, Progetti Strategici, Bilancio, Finanza e Tributi) e Andrea Sala (Istruzione, Politiche Sociali, Casa, Famiglia, Sanità e Assistenza, Terza Età).

«Ringrazio i quattro assessori confermati per l’impegno degli ultimi cinque anni e per questa nuova sfida ma anche per il senso di responsabilità e la disponibilità che mi hanno confermato nel portare avanti i progetti impostati per la Ciriè del futuro – commenta Devietti – La distribuzione delle deleghe è stata rimodulata tenendo conto, come sempre, delle competenze e delle peculiarità di ognuno, oltre che delle esigenze di miglior funzionamento possibile della squadra. Il mio impegno è stato quello di formare una giunta coesa e preparata. Ora non resta che dedicarci al futuro di Cirié».

Rimangono al sindaco le deleghe a Cultura, Comunicazione, Promozione della città, Polizia Locale, Personale, Pari Opportunità, Volontariato e Associazioni.

Con l’ingresso in giunta di Pugliesi (Cirié nel Cuore), Andrea Sala (Cirié nel Cuore), Fabrizio Fossati (Viviamo Cirié!) e Aldo Buratto (Più Cirié per Devietti) entrano in consiglio comunale Mauro Aglietto (Cirié nel Cuore), Elena Castagna (Cirié nel Cuore), Valeria Astegiano (Più Cirié per Devietti) e Mattia Masangui (Viviamo Cirié!).