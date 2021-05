Destiny 2, arriva la Stagione del Tecnosimbionte!

Bungie ha annunciato la nuova stagione di Destiny 2, la Stagione del Tecnosimbionte. Nella Stagione del Tecnosimbionte, i giocatori rivivranno l’incursione “Volta di Vetro” di Destiny 1, si infiltreranno nella rete Vex grazie alla nuova attività stagionale a sei giocatori “Violazione”, guadagneranno nuovi pezzi di equipaggiamento e altro ancora. La Stagione del Tecnosimbionte inizia l’11 maggio e termina il 24 agosto.

I Vex minacciano la sicurezza degli abitanti dell’Ultima Città, facendo piombare questo rifugio dell’umanità in una notte infinita. I guardiani si ritrovano a collaborare con Mithrax, Kell del Casato della Luce, che insegnerà loro le vie del Sacro Tecnosimbionte. Sta all’Avanguardia sfruttare la tecnologia simbionte per distruggere la simulazione e riportare la luce del giorno.

Durante la Stagione del Tecnosimbionte, i guardiani si infiltreranno nella simulazione vex tramite l’attività con matchmaking a sei giocatori Violazione per scoprire i segreti dei Vex e rubare il loro codice. Inoltre, con la missione settimanale di punta Cancellazione, i guardiani potranno scoprire le vulnerabilità della rete vex e sfruttarle per farla crollare dall’interno.

Il 22 maggio i guardiani potranno rivivere l’esperienza dell’iconica incursione Volta di Vetro (VdV). Per i profani, la VdV vede i guardiani attraversare le fratture spazio-temporali alla ricerca di Atheon, Confluenza Temporale. Il misterioso Vex attende nelle profondità della volta: deve essere fermato prima che sia troppo tardi. Non si tratta di una semplice riproposta: ci saranno alcune modifiche strutturali che porteranno VdV in linea con le aspettative dei giocatori di oggi, insieme a nuove sfide, trionfi e vecchie ricompense tanto ambite.

La sintesi di armatura, gratis per tutti i giocatori, introduce la funzionalità di trasformazione in Destiny 2, permettendo di creare un decoro universale a partire da qualsiasi pezzo di armatura posseduto. I giocatori con Pass stagionale potranno inoltre sbloccare immediatamente l’arma da supporto esotica da stasi Criostesia 77K, decori universali specifici di stagione, bonus PE da utilizzare per velocizzare il progresso di grado stagionale (sbloccando così le ricompense del Pass), e altro ancora.

La Stagione del Tecnosimbionte inizia l’11 maggio e termina il 24 agosto.