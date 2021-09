Derby della Mole, ultras del Toro saranno assenti per protesta contro le restrizioni

Gli ultras del Toro non saranno presenti in curva nel prossimo derby della Mole del 2 ottobre contro la Juventus. Ad annunciarlo gli stessi sostenitori in un comunicato.

“Non intendiamo accettare le forti restrizioni che snaturano il nostro essere ultras”, si legge nella nota, che fa riferimento alle misura attualmente in vigore di capienza ridotta e dell’obbligo del Green Pass per l’ingresso allo stadio -. Torneremo nella nostra curva solo quando sarà possibile per tutti tornare a viverla con il calore e l’unione che la contraddistinguono”. Il gruppo organizzato aveva già disertato l’ultimo incontro di campionato contro la Salernitana.