Deposito di attrezzature in fiamme a Pinerolo: intervengono i vigili del fuoco [FOTO]

I vigili del fuoco del comando di Torino stanno intervenendo a Pinerolo in strada Baudenasca per l’incendio di un deposito di attrezzature. Dalle 22.30 di ieri sera sono sul posto le squadre di Pinerolo, Torino Lingotto e quelle dei volontari di Luserna San Giovanni e Rivalta.

Le fiamme hanno coinvolto legname e materiali vari stoccati all’interno del fabbricato. Le operazioni di spegnimento, che si sono protratte per tutta la notte, sono in fase di chiusura con la messa in sicurezza della struttura e la bonifica dei focolai. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri. Da chiarire le cause del rogo.