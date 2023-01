Denuncia alla Corte dei Conti per il futuro Polo della Salute

Posata ieri la prima pietra del Polo della Salute di Pecetto. Ma le opposizioni non ci stanno e tirano una “sassata” contro la struttura che nascerà accanto al piazzale delle Ciliegie: «Hanno speso troppi soldi» tuonano le forze di opposizione in Consiglio comunale, che hanno presentato un esposto alla Procura generale della Corte dei Conti.

Le tre liste di minoranza hanno mantenuto l’impegno anticipato a giugno da TorinoCronaca. E la conferma della loro denuncia arriva proprio mentre il Comune inaugura in pompa magna il cantiere del nuovo Polo: ieri il sindaco Renato Filippa ha rivendicato la scelta di offrire nuovi servizi ai pecettesi e ha posato la prima pietra della struttura insieme ai vertici dell’Asl To5. Una cerimonia simbolica, visto che i lavori sono già iniziati lo scorso settembre.

L’obiettivo è che la struttura sia pronta in estate e possa ospitare studi medici e servizi sanitari nel piano inferiore, con l’aggiunta di uno spazio polifunzionale al livello superiore.

Per il Comune significa un investimento da 1 milione e 300mila euro: è proprio sulla spesa che puntano il dito le forze di opposizione. «Uno spreco, visto che strutture simili in zona sono costate molto meno – faceva già notare a giugno Alberto Del Noce, consigliere di minoranza e avvocato come i suoi colleghi che hanno firmato la denuncia, Roberto Manolino e Monica Checchin – Ricordiamo che l’opera sostituisce un punto informativo costato 76mila euro e mai utilizzato. Ma il vero problema è sul poliambulatorio, che si poteva realizzare in spazi esistenti. E lo spazio polifunzionale è inutile, visto che esistono già locali simili a due passi». Obiezioni cui il sindaco ha replicato così: «La verità è che ho avuto una buona idea e all’opposizione dispiace, tanto da andare contro qualcosa che serve al paese».