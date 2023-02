Denaro e potere

Da sempre ogni dittatura si regge sulla paura. E non solo la dittatura politica, che la inocula nei sudditi, ma anche quella religiosa (succede soprattutto nelle sette) che la inocula negli adepti. Poi c’è la dittatura culturale, che attraverso i media vorrebbe imporci il pensiero unico. E se questo è talvolta solo bizzarro (come il politicamente corretto, la cancel culture o la fluidità di genere) diventa opprimente quando fa solo gli interessi dei grandi potentati economici, come nel caso delle big pharma. Poi c’è anche la questione controversa del riscaldamento planetario antropogenico, che sta imponendo la transizione a un’auto elettrica destinata ad abortire, ma che nel frattempo avrà risolto i problemi dei suoi fabbricanti. Preme alle porte anche la dittatura alimentare, che vorrebbe imporci cosa mangiare e bere in base a discutibilissimi studi: no alla carne e sì ai grilli, no al vino e sì alla birra, ecc. Se in un ristorante c’è uno scarafaggio per terra intervengono i Nas, se è nel piatto è una prelibatezza. Pian piano, approfittando della nostra pigrizia e della nostra tendenza a demandare (una volta si preparavano i matrimoni e oggi ci si affida al wedding planner, ci si vestiva e oggi ci si serve del personal buyer, si organizzavano festicciole per i bimbi e oggi si chiama l’animatore…) ci stanno imponendo cosa pensare, cosa mangiare, come muoverci, come scaldarci, cosa adoperare, ecc. Lo fanno con la paura. E le nanopolveri che uccidono, e le mucche che inquinano, e le microplastiche che entrano nel sangue… Un allarme continuo che induce ansia, se non terrore. Ansia e terrore: due cose che rovinano la vita fino a uccidere. Ma a loro basta vendere (denaro) e comandare (potere).

collino@cronacaqui.it