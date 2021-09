Demolizione per l’ex cinema: al suo posto un condominio

Se ne andrà, tra pochissimi giorni, un pezzo di storia del quartiere Aeronautica. Una delle sale cinematografiche “di una volta”, il vecchio cinema Elios di via Val Lagarina angolo via Don Murialdo, sarà infatti abbattuto e, al suo posto, sorgerà una palazzina residenziale. Il progetto, ad opera della società proprietaria dell’edificio, l’Immobiliare Ribaudo snc, prevede infatti la demolizione della vecchia sala cinematografica per far posto a un condominio.

In questi giorni l’area è già stata cantierizzata e le ruspe entreranno in azione già dopodomani, per cancellare quel che resta della struttura del cinema. Un cinema che per anni aveva servito il quartiere e apparteneva alla catena Elios, la stessa della sala cinematografica del comune di Carmagnola. Dopo che ha chiuso i battenti, il cinema di via Val Lagarina era diventato sede di Prontoprestiti, una società di finanziamenti e prestiti che oltre a Torino vanta sedi anche a Milano, Roma, Lecce e Sassari, solo per citare alcune città. Finita anche quell’esperienza, adesso lo stabile di via Val Lagarina si prepara ad essere abbattuto e sulle sue ceneri sorgerà una residenza. Il quartiere, dunque, si vede arrivare l’ennesimo palazzo, quando forse sarebbe servito qualcos’altro.

Il comitato Q13, che da anni si batte per la ricostruzione – finora mai avvenuta – dell’ex centro d’incontro di via Vipacco, tempo fa aveva avanzato una proposta: «Avevamo ipotizzato di fare la casa del quartiere proprio nell’ex cinema, ma non è un edificio di proprietà comunale, bensì privato». Prevista, quantomeno, la riqualificazione della zona grazie agli oneri di urbanizzazione, come avviene sempre in questi casi. Tuttavia, persa dal 2010 via Vipacco, distrutta da un incendio, forse il borgo avrebbe preferito, piuttosto di un altro palazzo in un quartiere già densamente abitato, una struttura diversa, visto che i servizi scarseggiano.