Degrado, topi e scarafaggi nella sede della squadra Volanti: il sindacato di polizia scrive al prefetto di Torino

Il Siulp (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) di Torino scrive al prefetto Claudio Palomba per denunciare “le disarmanti condizioni lavorative con cui i colleghi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico operano quotidianamente, condividendo locali fatiscenti e al limite di decenza e sicurezza”.

Si tratta dell’ennesimo appello del sindacato, che chiede l’intervento del ministro “per accelerare i lavori di ristrutturazione della sede dell’UPGSP di via Tirreno 333”. Il Siulp rimarca le condizioni in cui sono costretti a lavorare i poliziotti delle volanti “tra condizionatori vecchi, zanzare, scarafaggi e topi in alcune aree dello spogliatoio riservato al personale, oltre all’indecenza più totale relativa alla pulizia dei servizi igienici i cui lezzi ammorbano operatori e utenti”.

“Il totale silenzio dell’Autorità di Pubblica Sicurezza provinciale, responsabile della spesa pubblica, è preoccupante ed è significativo dell’assoluta indifferenza nei confronti delle denunce dei rappresentanti dei lavoratori” afferma il segretario generale del Siulp di Torino, Eugenio Bravo. “Un’indifferenza che indigna tutti coloro che con spirito di sacrificio e abnegazione operano per garantire la sicurezza dei cittadini di Torino, nel totale silenzio delle istituzioni che dovrebbero adoperarsi per tutelarli sotto l’aspetto sanitario, strutturale e logistico”.