Degrado a Pellerina e Sempione: le erbacce al posto dell’acqua

Il cartello sulla cancellata è quasi una presa in giro: “Non entrare, pericolo di annegamento”. Ma alla piscina Pellerina, l’unico pericolo se si entra è di finire dentro i cespugli o di imbattersi in qualche senzatetto. E’ chiusa anche quest’anno, la piscina del parco Carrara, così come la Sempione di via Gottardo. Sono i due impianti natatori all’aperto che, per quest’estate, non hanno aperto i battenti. Operative ci sono la Lido, la Franzoj, la Lombardia, la Colletta. E pure la Trecate, che quest’anno ha accolto finalmente i bagnanti dopo un anno e mezzo di chiusura forzata. La piscina Pellerina, a dire il vero, è chiusa da ben tre anni. Spogliatoi malandati, servizi igienici rotti, arbusti che crescono dappertutto. Così si presenta la struttura di corso Appio Claudio. Un luogo che nel tempo è diventato casa dei senzatetto. Qualche mese fa, un intervento della polizia municipale ne aveva allontanati due, poi i civich avevano provveduto a chiudere tutti gli accessi e i varchi rimasti ancora aperti. Nel 2020, lo Sporting Parella, insieme alla Dinamica, si è aggiudicato il bando per la gestione. Ma i lavori non sono ancora partiti. «L’impianto ormai lo abbiamo consegnato, ora spetta ai privati fare i lavori, ci vorranno sei mesi», afferma Claudio Cerrato, presidente della circoscrizione Quattro. Dunque, si guarda all’apertura per l’estate 2022. Non ce la farà, nemmeno per quella data, la Sempione di via Gottardo, per anni punto di riferimento per il quartiere Barriera di Milano. Vasche vuote, pesanti lucchetti alle porte e vegetazione che si mangia tutto, impadronendosi anche di bar e spogliatoi. Queste le condizioni della Sempione, che tra l’altro ha patito pure i danni per gli scavi del passante ferroviario. Dove c’è il trampolino per i tuffi, le trivellazioni hanno causato crepe nella struttura. E la Rari Nantes, attuale gestore, può occuparsi solo del vicino impianto al coperto.