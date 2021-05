Decreto riaperture: via libera dal Consiglio dei ministri. Coprifuoco alle 23 da mercoledì. Dall’1 giugno bar e ristoranti potranno aprire a pranzo ed a cena anche al chiuso

Ore cruciali per l’attesa ripartenza. Nell’ultima seduta del Consiglio dei ministri, convocato questa sera alle 18,30, sono state approvate alcune misure cruciali. A partire dall’orario del coprifuoco che da mercoledì prossimo (19 maggio) sarà posticipato di un’ora (dalle 22 alle 23). Poi, ancora, dal 7 giugno slitterà a mezzanotte e, infine, se la curva dei contagi continuerà a a mantenersi bassa, il 21 giugno potrebbe essere definitivamente abolito. Lo prevedono le nuove misure anti-Covid inserite nel Decreto riaperture che, questa sera, è stato discusso in Cdm.

VIA LIBERA ALLA LINEA DRAGHI

Era stato lo stesso premier Mario Draghi, secondo fonti di governo, a proporre quel timing sul coprifuoco, parlandone alla cabina di regia che ha preceduto la seduta del Consiglio dei ministri. Lo stesso capo dell’esecutivo, tra l’altro, ci ha tenuto a precisare che le “misure saranno attuabili” solo se però “i dati sul monitoraggio continueranno ad essere positivi”.

REGIONI IN ZONA BIANCA

Nel frattempo, dal prossimo primo giugno le regioni Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna entreranno in zona bianca. E, se rispetteranno l’attuale trend positivo, dal 7 giugno dovrebbero essere seguite anche da Abruzzo, Veneto e Liguria. Nelle regioni bianche, dove vige il minimo livello di restrizione, valgono solo le regole di tutela personale (obbligo di mascherina e distanziamento sociale), senza coprifuoco.

SI CENA ANCHE AL CHIUSO IN BAR E RISTORANTI

E ci sono buone notizie anche per il settore della ristorazione: sempre dal primo giugno, infatti, bar e ristoranti potranno aprire a pranzo ma anche a a cena e pure al chiuso. E semaforo verde hanno incassato anche gli esercizi commerciali aperti in mercati e centri commerciali, gallerie e parchi commerciali nelle giornate festive e prefestive, che riapriranno dal 22 maggio, nel primo weekend successivo al decreto legge Covid.

MATRIMONI E PALESTRE: COSA CAMBIA

Anche i titolari di palestre tornano a tirare un sospiro di sollievo: questi esercizi potranno sollevare i battenti in anticipo. Non più l’1 giugno, ma il 24 maggio. E ok anche il settore dei matrimoni di nuovo possibili dal 15 maggio: a patto, però, di tenere un “green pass” per i partecipanti (certificazione di tampone con esito negativo o di avvenuta vaccinazione). Per quanto concerne, infine, le riaperture di piscine al chiuso e centri termali: il timing resta dal 1 luglio.