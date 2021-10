Decide Giroud, Toro ko di misura a San Siro: il Milan vince 1-0

Il Toro gioca bene, fa la partita ma non riesce a portare a casa punti: il Milan vince 1-0 a San Siro e conquista i tre punti in palio nella decima giornata di Serie A, turno infrasettimanale.

DECIDE GIROUD AL 14′

Decisiva una rete di Olivier Giroud al 14′ del primo tempo: l’attaccante francese ha messo in rete da due passi su una sponda di Krunic di testa, arrivata su un cross da calcio d’angolo. I rossoneri riescono poi a difendere tutti gli attacchi della formazione granata, che tiene il pallino del gioco per la maggior parte del tempo senza però riuscire a creare particolari occasioni da gol.

SANABRIA PERICOLOSO NEL FINALE

Le due più pericolose arrivano nella ripresa: la prima con Sanabria (subentrato a capitan Belotti al 54′), che impegna Tatarusanu con un diagonale; la seconda proprio nei minuti di recupero con ancora il paraguaiano che non riesce a mettere in rete un pallone vagante in area.

LA CLASSIFICA

Il Toro di Juric resta quindi fermo a 11 punti in classifica, in questo momento al 13esimo posto al pari di Verona e Sassuolo (in campo domani). Il Milan torna in vetta in attesa del Napoli, in campo giovedì.