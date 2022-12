De Lellis e l’amore per Carlo: «Con lui futuro meraviglioso»

La ragazza che abbiamo conosciuto come corteggiatrice di Uomini e Donne non c’è più. Oggi è una donna, fidanzata e felice ma anche più matura. Perché la storia d’amore con Carlo Gussalli Beretta è stata come un elisir di saggezza per Giulia De Lellis.

Lei ne parla apertamente, come apertamente ammette quello che significa la sua presenza tutti i giorni: «Nella mia vita c’è Carlo da poco più di due anni. Lui è una persona preziosa, autentica. È presente, molto attento. Abbiamo gli stessi valori, gli stessi ideali, gli stessi obiettivi, anche se a prima vista possiamo sembrare il giorno e la notte. Crede tantissimo in me e questo mi dà una carica incredibile», ha ammesso a Verissimo.

Arrivava da storie intense ma tormentate, come quelle con Andrea Damante prima e Andrea Iannone poi. Con l’erede della famiglia bresciana che commercia armi ha fatto un salto di qualità: «L’amore è stata una medicina incredibile. Un amore sano. Mi ha portato un senso di completezza, è stata la ciliegina sulla torta. Sembriamo il giorno e la notte, soprattutto per chi ci vede per la prima volta insieme, ma quando siamo solo io e lui, dentro una stanza, quando parliamo, siamo identici. Ci prendiamo su tutto». Si prendono al punto da pensare al matrimonio, come ipotizzano i fan da tempo? «Sogno di collezionare tantissimi momenti incredibili insieme. Ho paura delle frasi impegnative, ma immagino cose meravigliose che possono accadere nel futuro».

Carlo la fa stare bene, ma degli amori d’un tempo non nega nulla: «Non rinnego nulla. Le mie storie mi hanno reso quella che sono oggi. Ho dei rapporti meravigliosi con tutte le persone che hanno fatto parte della mia vita. Con alcuni ci ho messo un po’, con altri è stato più semplice». Meno semplice invece è stato sconfiggere ansia e attacchi di panico: «Di punto in bianco mi sono trovata a fare i conti con il concetto di abbandono perché mio padre non era più in casa. E poi ha inciso anche la responsabilità che deriva dalla condivisione con così tante persone. Prima scappavo dalle mie ansie, oggi ho imparato ad attraversarle».