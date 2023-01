De Angelis, una nuova fiamma: è il cantante dei Santi Francesi

Cavalcare la popolarità con la propria musica è un conto, finire nelle pagine di una rivista patinata e di gossip un altro. Eppure Alessandro De Santis, voce solista dei Santi Francesi che solo un mese fanno hanno vinto X Factor (insieme a Mauro Francese), è riuscito a fare tutto perché ora frequenta anche una delle attrice italiane più apprezzate e desiderate d’Italia, Matilda De Angelis. Il duo di Ivrea ha appena aperto al Teatro della Concordia di Venaria il suo tour invernale che lo porterà in giro per l’Italia, tra Roma e Milano, Firenze e Pozzuoli. Ma un altro concerto sembra essere stato decisivo per la vita sentimentale di Alessandro.

I Santi Francesi erano impegnati insieme ad altri artisti nel concerto di Capodanno a Verona. Ma non erano da soli, perché a supportarli, insieme ai fan moltiplicati dopo la loro esperienza vincente nel talent di Sky, c’era anche Matilda. Secondo Diva e Donna sono stati avvistati in un bar insieme e poi nella macchina di Matilda dove si sono scambiati un bacio romantico. Lei poi lo avrebbe accompagnato al concerto lasciandosi andare ad effusioni inequivocabili.

Tutto perfetto, anche se per lei è un colpo di scena non da poco. Solo fino a qualche settimane fa infatti nessuno aveva dubbi sul fatto che continuasse a frequentare il doppio figlio d’arte Pietro Castellitto. Le cronache rosa nei mesi scorsi li descrivevano come innamorati e affiatati, prima che sparissero dalla scena. Tutti a pensare che volessero semplicemente vivere il loro amore lontano dagli obiettivi. Invece evidentemente quella grande passione è rimasta solo un ricordo.

Tutto qui? No, perché l’amore è anche un gioco ad incastri. E così se la De Angelis è ripartita subito, pare che lo stesso abbia fatto anche il figlio di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini. Accanto a lui, dicono i beninformati, da qualche tempo sarebbe spuntata un’altra attrice romana di grido, Benedetta Porcaroli. Esatto, la stessa ragazza che non più di tre mesi fa, per motivi che nessuno ha spiegato, ha chiuso la sua storia con Riccardo Scamarcio. Che ci volete fare, si innamorano tutti in fretta.