David Neres e gli altri: alla Juventus interessa il “mercato di guerra”

Federico Chiesa torna a camminare. Sei settimane dopo l’intervento al ginocchio infortunato contro la Roma, il giocatore della Juventus ha tolto le stampelle. «Si torna a camminare», ha scritto infatti l’ex viola su Instagram, dove ha pubblicato un breve video per mostrare i miglioramenti. Il giocatore sta proseguendo la riabilitazione: il ritorno in campo, stando alla tabella dello staff medico bianconero, è previsto tra luglio e agosto. Una buona notizia per Max Allegri, alle prese con una decina di indisponibili per vari motivi, dal “caso clinico” Dybala (con la grana del rinnovo contratto in settimana) al nuovo arrivato Zakaria. E in ottica futuro, le buone notizie per Chiesa si accompagnano al sogno Zaniolo in bianconero: dopo i “like” dei giorni scorsi, il calciatore romanista non ha potuto non approvare anche il video di Chiesa, dando così una conferma dei suoi desideri non espressi ai tifosi. Oppure, più prosaicamente, sa e ricorda benissimo cosa vuol dire stare fermi, con le stampelle, e quindi comprende la gioia del compagno di nazionale.

MERCATO DI GUERRA

Intanto, anche il mercato calcistico entra in fibrillazione a causa della guerra in Ucraina, con un buon numero di calciatori che possono liberarsi grazie al via libera della Fifa – che ha sospeso i contratti di tutti i giocatori dei campionati ucraini e russi fino al mese di giugno – per accasarsi altrove. E in casa Juve si sta pronti ad approfittarne, a cominciare da una pista che sembra molto concreta, stando ai rumors dei siti specializzati: quella di David Neres che, dopo aver lasciato l’Ajax a gennaio, potrebbe abbandonare lo Shakhtar Donetsk. L’attaccante brasiliano, 25 anni, segnò un gol alla Juve nella Champions League 2018-2019. Ma su di lui sono già piombati due club brasiliani, il Flamengo e il Sao Paulo.

La finestra prevista dalla FIFA per tesserare i calciatori che militano in Ucraina e Russia, durerà dal 10 marzo e si prolungherà fino al 7 aprile: entro il 30 giugno 2022, i giocatori dovranno fare rientro nei loro club di appartenenza: ogni club può decidere di tesserare fino al massimo due calciatori provenienti da questi due campionati.

Oltre a Neres, inoltre, ci sono altri nomi molti interessanti, in ottica affare di primavera: Malcom, esterno d’attacco dello Zenit San Pietroburgo, dove ci sono anche il centrocampista Wilmar Barrios e il terzino Douglas Santos; poi occhio al trequartista turco del Cska Mosca Yusuf Yazici. Dal lato ucraino, invece, i nomi più segnalati, oltre a quello di Neres, sono quelli di Tetê (esterno destro, Shakhtar Donetsk), Manor Solomon (esterno sinistro israeliano dello Shakhtar) e dell’attaccante Lassina Traoré.

DI MARIA SI OFFRE

E se i giornali inglesi continuano a ventilare le “sirene” di Manchester, con messaggi d’amore ritrovato che Pogba (o Raiola) manderebbe ai bianconeri, nelle ultime ore si è aggiunto un nome nuovo: Angel Di Maria, argentino in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain, con poche possibilità di rinnovo, per motivi anagrafici. Come riporta El Nacional, gli agenti dell’argentino si sarebbero già messi in moto, tastando il terreno con Juventus, oltre al Barcellona, che avrebbe già gentilmente declinato la proposta, e Atletico Madrid.