Davanti al Sermig pronto a spacciare: pusher individuato e arrestato dai poliziotti in borghese

Pusher beccato con le mani nel sacco. E’ successo mercoledì scorso a Torino. Qui, infatti, agenti dell’ufficio investigativo del commissariato Dora Vanchiglia, impegnati in borghese in un servizio di osservazione nella zona compresa fra il vicolo Carpanini, il Ponte Mosca e Piazza Borgo Dora, hanno notato un ragazzo di origine africana, ben vestito, sostare nei pressi del Sermig, proprio nel momento in cui stavano uscendo alcuni ragazzi dalla struttura.

FERMATO DALLA POLIZIA

I poliziotti, ritenendo verosimile che potesse trattarsi di un pusher pronto a spacciare, lo hanno fermato per sottoporlo a controlli. L’uomo, un trentenne di origini senegalesi, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato trovato con alcuni involucri in nylon pieni di droga, nascosti nella tasca dei pantaloni, già pronti per essere smerciati, ed altri tre tocchi all’interno di una pochette che aveva in uno zaino, contenenti sostanza stupefacente.

SEQUESTRATI 42 GRAMMI DI MARIJUANA

Complessivamente, si trattava di 42 grammi di marijuana. Il trentenne, che aveva precedenti specifici per spaccio, ha spiegato di essere senza fissa dimora così da evitare, probabilmente, la perquisizione domiciliare, ma la cura della persona, la fattura e la pulizia degli abiti che indossava in quel momento, lo hanno tradito. Lo spacciatore è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, aggravata dall’aver commesso il fatto nei pressi di una struttura frequentata quasi esclusivamente da giovani ragazzi.