Dario Argento ospite a Torino nella notte più horror dell’anno

Inutile negarlo, la magia della notte di Halloween ha conquistato negli ultimi anni l’Italia anche e soprattutto grazie al cinema, a quello horror in particolare. E chi meglio di Dario Argento ha saputo incarnare le paure del pubblico diventando il Maestro del terrore? Nessuno. Torino ha un rapporto privilegiato con il suo cinema («Una città da me molto amata», spiega spesso) e lunedì 31 ottobre Argento tornerà sotto la Mole per l’ennesima volta. Non sotto la Mole, proprio dentro: alle ore 21 nell’Aula del Tempio verrà proiettato per la prima volta assoluta il documentario “Dario Argento – The Exhibit” sulla mostra a lui dedicata, diretto da Andrea Dezzi che sarà presente con i curatori Domenico De Gaetano e Marcello Garofalo. Sarà imperdibile sentire le emozioni del regista di fronte al documentario, su una mostra che lo stesso Argento segnala come il modo migliore per «far conoscere anche ai più giovani l’intero mio percorso cinematografico, il mio cinema idealista». Nella stessa sera il Museo offre un altro modo di passare Halloween: alle 21 al cinema Massimo è prevista la versione restaurata del film “The Rocky Horror picture show” di Jim Sharman, titolo di culto del 1975 interpretato da Tim Curry e Susan Sarandon, ricco di musiche meravigliose e capace di affascinare e divertire generazioni di spettatori e spettatrici. Spostandosi verso San Salvario, al cineteatro Baretti il Tohorror organizza una vera maratona a partire dalle 22. «Una non stop fino alle prime luce dell’alba, nel corso della quale un’abbuffata di cortometraggi, che spaziano dall’horror alla fantascienza, dal grottesco alla black comedy, passando per splatter, thriller, weird, fantasy, faranno da contorno a un film imperdibile, “Feed me” di Adam Leader e Richard Oakes, commedia horror “cannibale” che promette risate, terrore e un’abbondanza grafica di arti mozzati, e a due cult che tutti i fan del cinema di genere amano, “L’armata delle tenebre” di Sam Raimi (per celebrarne l’anniversario) e “Robot Ninja” di J.R. Bookwalter». Biglietto unico 15 euro in vendita online oppure in cassa al Baretti. Anche in periferia arriva Halloween con Il Piccolo Cinema degli Orrori che in via Cavagnolo 7 punta su titoli anomali, iniziando alle 20,30 da “Il cerchio delle lumache”, presentato direttamente dal suo regista Michele Senesi. Proseguendo nella notte il tasso di orrore aumenta, prima con “Night – mare symphony” di Domiziano Cristopharo e Daniele Trani e infine, quando ormai la mezzanotte sarà prossima, con il film antologico “Vore Gore”, sull’affascinante e inquietante tema della vorarefilia, il piacere di essere mangiati o mangiare un altro individuo. L’ingresso è gratuito, per chi ha coraggio.