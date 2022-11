Danni, è un conto da milioni di euro: «Subito un tavolo per la sicurezza»

Milioni di euro andati letteralmente in fumo. A tanto ammonta il conto del folle raid della scorsa notte a Villastellone, tra capannoni distrutti, merci carbonizzate, mezzi, strumenti e apparecchiature bruciati. La più colpita è la Ecopallets: «Ho parlato con il titolare – spiega il sindaco di Villastellone, Francesco Principi, accorso sul posto all’alba – per fortuna loro hanno due stabilimenti e i 30 operai che lavorano qui saranno spostati nell’altro capannone». Attorno al primo cittadino si affollano altri imprenditori della zona, solo sfiorati dal disastro, tutti con una richiesta: «Servono delle telecamere in più – chiede Giovanni Accossato, dell’azienda omonima – dateci il permesso di installarle». E Principi non si tira indietro: «Convocherò un tavolo con imprenditori, vigili e carabinieri – anticipa – e parleremo sicuramente dell’implementazione della videosorveglianza».

Nelle aziende colpite intanto si fa la conta dei danni. «Solo da noi – spiega Federico Corsinotti, ad della Maider Ncg – stimiamo almeno mezzo milione di euro tra la merce e un capannone semidistrutto. Non abbiamo mai ricevuto minacce, l’unica spiegazione che mi viene in mente è quella di un folle». Cristina Ferrero è la titolare della Powerpol: «Noi siamo stati fortunati, se così possiamo dire. Le fiamme hanno interessato solo del materiale plastico ma il danno è comunque da centinaia di migliaia di euro. Non trovo spiegazioni, avendo colpito così tanti obiettivi diversi escluderei anche l’ipotesi di qualche concorrente sleale». A Cascina Morra, Agostino Alloatti ha rischiato di perdere non solo il lavoro ma pure la casa, visto che si trova a pochi metri dalle rotoballe andate in fumo: «Per fortuna siamo riusciti a mettere in salvo i nostri bovini e a spegnere le fiamme prima che raggiungessero gli edifici, che erano a pochi metri. Merito anche dei nostri vicini, che sono accorsi ad aiutarci».

Sul posto anche il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Agatino Carrolo che ha sottolineato l’impegno «di un centinaio di pompieri permanenti e volontari non solo di Torino ma accorsi anche da Biella, Cuneo, Asti e Vercelli. Impegnati anche 40 mezzi. Ora il nostro nucleo investigativo cercherà gli inneschi dei vari focolai».