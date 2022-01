Danni al passaggio a livello: traffico rallentato per i treni della linea Torino-Modane

Traffico rallentato dalle 5,20 di questa mattina, lungo la tratta ferroviaria Torino-Modane, a causa del danneggiamento di un passaggio a livello tra Oulx e Bardonecchia, sembra, provocato da un auto che ha poi fatto perdere le proprie tracce.

TECNICI SUL POSTO

Come comunicato da Trenitalia, con una nota pubblicata sul proprio sito, sul posto è in corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario. Allo stato, i treni in transito hanno accumulato un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti.