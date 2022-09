Danilo parla da leader: «Ora zitti e lavorare»

Dusan Vlahovic ha ritrovato martedì sera in Nations League il gol che gli mancava dal 31 agosto scorso. Indovinate un po’ chi è stato a fargli l’assist? Un suo compagno di squadra in Nazionale e alla Juventus, ovvero Filip Kostic. I due, contro la Norvegia di Halaand (battuta 2-0), hanno dato saggio del loro potenziale, ancora inespresso con la maglia bianconera. Allegri ritroverà dunque, l’ex attaccante viola caricato a mille. Con lui, Kostic, dicevamo ma anche il brasiliano Danilo, sempre più leader indiscusso della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Protagonista con la nazionale brasiliana a Parigi nella vittoria per 5-1 dei verdeoro contro la Tunisia (Bremer, dopo l’esordio dei giorni scorsi è rimasto in panchina), l’ex di Real Madrid e Manchester City ha parlato del delicato momento che sta attraversando la Juventus e delle possibili soluzioni per risollevare una stagione partita decisamente con il piede sbagliato: «I dubbi esistono – ha detto il difensore brasiliano parlando della Vecchia Signora -. Le difficoltà? Ci sono state sicuramente, ma sappiamo che siamo forti e possiamo tornare a vincere perché abbiamo quello che serve per riprendere a vincere, la mentalità c’è. Da oggi in poi la testa è solo alla Juventus. Il mio obiettivo è far tornare la Juventus dove merita. Serve lavoro, stare zitti e lavorare».

OCCHIO AL MERCATO

Quello che starebbe facendo anche la dirigenza bianconera, secondo il quotidiano tedesco “Bild”, sempre attiva in sede di calciomercato. Secondo quanto riportato dai media tedeschi, infatti, Cherubini e i suoi uomini mercato si sarebbero messi sulle tracce dell’algerino Ramy Bensebaini, ovvero quello che potrebbe essere il sostituto di Alex Sandro e De Sciglio per la fascia mancina. Il quotidiano tedesco parla dell’interesse della Juve per il terzino sinistro del Borussia Moenchengladbach, algerino classe 1995. Sempre second Bild, la Juve vorrebbe muoversi per bloccare il giocatore, che ha il contratto in scadenza nel 2023 con il club tedesco.

VAR JUVE-SALERNITANA

«Il caso Juve-Salernitana? Fummo accusati di non aver usato una determinata videocamera, che però non avevamo – ha detto ieri il designatore Gianluca Rocchi -. Non potevo crocifiggere Var e Avar per non aver visto episodio di cui non avevano la camera. Se ce l’avessimo avuta, il risultato probabilmente sarebbe stato diverso. È un episodio che non ricapiterà più», ha concluso.