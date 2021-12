Dance e gli Eugenio in via Di Gioia per i bambini e le famiglie dell’Ugi

«Un po’ di leggerezza e un po’ di allegria, grazie alle musiche di Pietro Morello e degli Eugenio in via di Gioia e alla regia di Devis Los Hermanos. Ci siamo divertiti tutti: medici, infermieri, volontari, dipendenti, dirigenti dell’ospedale, rappresentanti delle istituzioni e tanti altri sostenitori. L’abbiamo fatto con il cuore per dire Buon Natale a tutte le nostre famiglie e a tutte le persone che in qualche modo ci seguono, ci assistono, ci aiutano continuamente e con passione». Così Marcella Mondini, segretario generale dell’UGI, racconta l’iniziativa natalizia dell’associazione, una “dance challenge” virale sui social network Facebook e Instagram. L’obiettivo è quello di diffondere in modo ancora più capillare e coinvolgente il valore della solidarietà e la propria mission di sostegno e aiuto a bambini e ragazzi malati di tumore e alle loro famiglie. La campagna è partita lunedì con il primo video realizzato dai medici e dal personale sanitario del reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino diretto dalla professoressa Franca Fagioli: «Siamo convinti che questo video regali una ventata di spensieratezza e allegria che, mai come quest’anno, sono importanti per le nostre famiglie e i nostri piccoli pazienti che lottano contro la malattia oncologica e contro la pandemia insieme a tutti noi». Hanno aderito tanti rappresentanti delle istituzioni, chiunque volesse partecipare alla challenge, entrando così a far parte a pieno titolo della grande famiglia dell’UGI, può registrare il proprio video con coreografia e postarlo sui social taggando l’associazione e aggiungendo l’hashtag #famigliaugi. Come se non bastasse, con l’iniziativa SOS Felicità gli stessi Eugenio in Via Di Gioia e Pietro Morello, insieme all’a tt r ic e Giorgia Boni, hanno donato un telefono con cui i piccoli pazienti potranno conversare per alcuni minuti proprio con gli artisti. «Siamo felici – chiudono gli Eugenio in Via di Gioia – di portare anche un po’ di fantasia grazie a SOS felicità: il telefono a gettoni a disposizione di tutti per 5 minuti di evasione. Siamo sicuri che ci sarà da divertirsi: ispirati da “ET-telefon o-casa” abbiamo fatto… “E ti telefono a casa!”».