Dallo scavare buche al gioco del riporto: come divertirsi al mare insieme a Fido

Andare al mare con il proprio amico a 4 zampe può essere impegnativo, senza dubbio, ma anche un momento per rendere ancora più unico il rapporto tra il padrone e il suo fedele cagnolino. Anche in vacanza al mare, per esempio, è possibile svolgere dei giochi ludici educativi. Coinvolgendo il proprio amico e rendendolo partecipe in attività divertenti. Ovviamente tenendo presente le condizioni meteo: è meglio evitare le ore più calde perché la sabbia scotta, tanto per noi quanto per lui che non ha nemmeno delle comode ciabattine da indossare. Vediamo, intanto, alcuni simpatici giochi che possono rendere la vacanza ancora più divertente.

Il riporto

Un gioco sempreverde e mai fuori moda è quello del riporto. Come organizzarlo? Basterà portare con sé una palla morbida oppure un kong, lanciarli ed educare il cane a riportarli indietro. Si tratta di un’attività ludica che aiuta a rafforzare il legame con il padrone e a diminuire il senso di attaccamento verso gli oggetti e le cose. Se non si hanno a disposizione accessori e giochi per cani, è possibile usufruire dei legnetti che si trovano in spiaggia. Occhio solo a non infastidire chi prende il sole.

Nuotare

Se ami nuotare, un’altra attività da fare insieme al cane è proprio nuotare tra le onde. Un gioco semplice, ma assolutamente divertente che ti farà trascorrere una giornata di relax in compagnia del vostro amico peloso.

Il frisbee

Il gioco del frisbee è ideale da svolgere in spiaggia insieme al proprio amico a quattro zampe; un’attività ludica davvero intramontabile, attraverso la quale il pet si divertirà a rincorrere il frisbee e a riportarlo al proprio padrone.

Fare una buca

Il gesto di scavare nella terra è, per il cane, un’attività ludica che ricorda il gesto primordiale di nascondere cibo o crearsi una tana. Al mare, quindi, un gioco divertente da fare è proprio scavare nella sabbia per fare una buca. Un’attività ludico-motoria con la quale il pet si divertirà moltissimo; in più, è possibile parteciparvi con tutta la famiglia, soprattutto in caso di bambini.