Dall’Egitto a Dubai, all’Islanda: ecco tutti i granata in vacanza

In cinque sono impegnati con le loro rispettive nazionali al Mondiale in Qatar: a proposito, ieri il ct della Croazia ha voluto rassicurare sulle condizioni di salute di Nikola Vlasic, uscito anzitempo dalla sfida d’esordio contro il Marocco. Il ct Zlatko Dalic ha rassicurato sulle condizioni del suo giocatore: «Ha fatto gli esami e non sembra nulla di preoccupante». In via precauzionale Vlasic non ha preso comunque parte alla sessione di allenamento con i compagni, ma l’intenzione è di riaggregarlo al gruppo nella giornata di oggi. Gli altri invece si stanno godendo qualche giorno al Fila in giro per il mondo. Qualcuno si allena al Fila – Pietro Pellegri – e qualcun altro si sta godendo dei giorni di vacanza. Il difensore olandese Perr Schuurs, per esempio, sta lavorando per recuperare dall’infortunio alla spalla a Dubai assieme alla fidanzata e alla sua famiglia. Dopo aver terminato gli straordinari la scorsa settimana al Filadelfia anche Alessandro Buongiorno ha spiccato il volo. Il difensore centrale classe 1999 si sta godendo il sole d’Egitto assieme alla fidanzata. Qualcuno, invece, come Linetty è tornato in patria, in Polonia, dove ha riabbracciato la famiglia e dove continua ad allenarsi per non perdere lo stato di forma. Il terzo portiere granata Luca Gemello, invece, ha fatto i bagagli ed è volato in Islanda assieme alla fidanzata Beatrice. Scenari spettacolari nelle foto pubblicate da Gemello sui social network. Samuele Ricci, dopo essere stato impegnato con la nazionale di Roberto Mancini contro Albania e Austria, ha deciso di godersi il calore della famiglia e se n’è tornato in Toscana, nella sua Empoli.

Ancora qualche giorno e gran parte della rosa granata tornerà a disposizione allo stadio Filadelfia di mister Juric. Conto alla rovescia, dunque. Le vacanze stanno per finire.