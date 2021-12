Dalle scarpe a stanza del buco: l’ex Superga di nuovo all’asta

Ex Superga, terzo atto. Dopo ben due aste pubbliche andate deserte, il Comune riprova a disfarsi del complesso immobiliare di via Verolengo 28, nel quartiere Madonna di Campagna. Si parte dal prezzo base di un milione e 179mila euro, quindi non poco, e gli eventuali soggetti interessati all’acquisto dell’immobile dovranno fare le offerte entro il 31 gennaio 2022. Palazzo Civico, a dire il vero, ci aveva già provato due volte in passato a liberarsi della vecchia fabbrica Superga. Prima nel 2019, e poi quest’anno, durante l’estate. Due aste pubbliche, entrambe andate deserte.

Ora la Città cerca un compratore che acquisti la vecchia fabbrica per i prossimi 99 anni. Tuttavia, ci sono dei vincoli, imposti dai Beni culturali. Tra questi il rispetto dell’insieme architettonico, per cui niente snaturamento dei caratteri identitari e delle finiture storiche, e nessuna modifica ai prospetti esterni. Dunque, cosa si potrà fare nell’ex Superga? La scheda tecnico-patrimoniale parla di “residenza universitaria, housing sociale o formazione scolastica”. Per cui una destinazione pubblica, ergo niente appartamenti né centri commerciali.

Un complesso, l’ex Superga, situato nella Spina 3, composto da tre grossi fabbricati la cui origine risale al 1903. Dentro si producevano scarpe, stivali, tacchi, poi anche pneumatici per le auto. Nei reparti di via Verolengo, dove lavoravano prevalentemente le donne, sono nate le famose scarpe da tennis di tela conosciute ancora oggi come le “Superga”. Finita la produzione nel 1998, il complesso è rientrato nelle mani del Comune che l’aveva concesso all’Asl. Doveva diventare un poliambulatorio, ma il progetto è rimasto sulla carta perché i fondi della Regione non sono mai arrivati. Ad arrivare, invece, sono stati i tossici. Infatti dentro c’erano stanze del buco con siringhe a terra e via vai di pusher. Adesso il Comune ci riprova, ancora una volta, a disfarsi di quella diventata ormai una patata bollente.