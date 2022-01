Dalle Ogr al Teatro Stabile di Torino: la cultura diventa accessibile a tutti

Due eventi che abbinano cultura e accessibilità. Da una parte, la mostra sul lavoro “Vogliamo tutto”, in programma negli spazi espositivi di Ogr fino al 16 gennaio, con cui Ogr e Fondazione Crt hanno lanciato We want Prometheus free, performance multisensoriale per un’esperienza inclusiva. Si tratta di un progetto sperimentale che arricchisce la visita con un’esperienza immersiva, in cui i visitatori sono coinvolti in maniera partecipativa nella fruizione delle opere. Lo strumento performativo affianca i consueti facilitatori della visita – quali contenuti audio e Lis, mappe tattili e kit didattici – durante tour rivolti a organizzazioni dedicate ai temi di inclusione e accessibilità. Fondazione Crt, con il Dipartimento Curatoriale di Ogr, coinvolge in un’ottica di co-progettazione Fondazione Paideia, Tactile Vision, Istituto dei Sordi di Torino, Ente Nazionale Sordi, Stranaidea, ma anche Fondazione 107, Almanac Inn, T.a.a.c., Creo, The Sharing. Mercoledì 19 gennaio 2022, infine, si terrà un evento speciale in occasione del convegno per il decennale del progetto formativo Operatori museali e disabilità, organizzato da Fondazione Crtin collaborazione con Fondazione Paideia. L’altra iniziativa che abbina cultura e accessibilità è invece un percorso del Teatro Stabile di Torino sulle recite accessibili, con “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare, in una produzione diretta e interpretata da Valerio Binasco, al Teatro Carignano dal 4 al 16 gennaio. Dopo “Molto rumore per nulla”, un’altra opera di Shakespeare torna accessibile a teatro. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con Panthea, insieme all’associazione +Cultura Accessibile, con il sostegno di Compagnia di San Paolo, nell’ambito del bando Switch. «Consideriamo questo percorso dedicato all’accessibilità – ha detto Silvio Magliano, presidente Gruppo Consiliare Moderati – una bellissima iniziativa e una altrettanto bella notizia: un passo avanti verso un futuro nel quale l’accessibilità completa sarà un fatto totalmente naturale e pacifico. Un sincero ringraziamento, dunque, al Teatro Stabile di Torino».