Dalle case in mattoni fino ai progetti AxTo e al nuovo maxi parco

I laghetti di Falchera – inaugurati dopo 5 anni di cantieri – non hanno cancellato tutti i problemi di un quartiere, come molti altri colpito dalla crisi, ma vanno sicuramente visti come un segnale positivo. Forse persino il simbolo della rinascita di un territorio che da anni chiede di non essere dimenticato. Partendo dai servizi decentrati (uno su tutti, l’anagrafe) e continuando con la lotta alle discariche. Eppure per anni Falchera è sempre rimasto diviso in due, dalle diciture “vecchia” e “nuova”. Mentre oggi in molti ripudiano queste due etichette.

Le due facce

Fino al tardo ‘800 Falchera, i cui nomi delle vie sono oggi ispirati ad aspetti floreali, era un’area prevalentemente rurale, con terreni agricoli e cascine. La maggior parte delle sue unità residenziali sono state realizzate nell’ambito del programma Ina-Casa (Falchera vecchia), abitazioni popolari conosciute anche fuori Torino come le case in mattoni rossi. L’Ina acquistò l’area a nord della ferrovia e su progetto dell’architetto Giovanni Astengo realizzò un borgo ex novo. Il quartiere, come lo conosciamo, nasce nel 1949 come caso pilota della “legge Fanfani” e del «Piano incremento occupazione operaia case per lavoratori». Sul lato est della piazza, venne inaugurata nel 1957 la parrocchia di San Pio X, con annesso oratorio tutt’oggi esistente. Negli anni ‘70 prendono vita su via degli Ulivi 16 palazzoni chiamati anche “matite”. Molto simili tra loro, concludono l’espansione della città verso nord. (Foto: Dante Guazzo, archivio Atc Piemonte Centrale).

I servizi e i collegamenti

A Falchera si parla molto di servizi (che mancano) e di collegamenti con il resto della città. L’anagrafe è spesso zoppa e resta chiusa – per mancanza di personale – così i cittadini, molti anziani, sono costretti a recarsi fino in via della Consolata. Per quanto riguarda i collegamenti la linea 4 è la vera roccaforte. Seguita dal 50. Una buona notizia, invece, è l’apertura del secondo collegamento (4 milioni e 700mila euro il costo per il cavalcaferrovia). Un nuovo tratto che permette di attraversare il quartiere scavalcando la ferrovia, da corso Romania verso il confine con Settimo, passando sotto l’autostrada e arrivando in via Nuvolari per raggiungere via Sant’Elia. In più ci sono un parcheggio con 200 posti connesso alla stazione Stura e la sistemazione a verde di un’area da 3mila metri quadri.

Periferie e opportunità

A Falchera, tramite il regolamento beni comuni lo spazio del Barrio è stato dato gratuitamente in gestione ai giovani del quartiere. Poi c’è il Falklab, rimesso a nuovo tramite Cocity. E il comitato per lo Sviluppo di Falchera. Molto lo ha fatto anche AxTo. Ma forse la vera perla è quel polmone verde di 430mila metri quadri circa che si estende attorno via degli Ulivi. Un parco che per funzionare ha bisogno dell’attenzione di tutti: residenti e non. Del resto per aprirlo al pubblico sono stati spesi 3 milioni. «Falchera è un quartiere con una forte identità e con un forte senso di appartenenza – spiega l’assessore alle Periferie del Comune, Carlotta Salerno -, e con forti, e giustificate, richieste nei confronti dell’amministrazione. E’ anche uno di quei quartieri dove i cittadini hanno grandi difficoltà nel raggiungere i servizi. Oggi bisogna lavorare su accessibilità e prossimità, perché alcuni nodi non sono stati risolti e vanno risolti insieme con le istituzioni. Quello che voglio fare è un lavoro di collaborazione e presenza, individuando i percorsi concreti di risoluzione dei problemi. Nel rispetto delle competenze di Giunta e collaborando con la Circoscrizione».