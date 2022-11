Dall’Argentina al terzo figlio… I programmi di Belen e Stefano

Non hanno bisogno di sposarsi di nuovo, ma questa volta Belen Rodriguez sente che con Stefano De Martino sarà per sempre. Ospite al “Maurizio Costanzo Show” ha svelato i loro prossimi programmi ma anche raccontato la nuova vita in famiglia. Trascorrerà il Capodanno a Napoli con Stefano ma la prossima estate andrà in Argentina per una vacanza con l’altra parte della famiglia e sarà insieme al conduttore tv. Perché con lui ha ritrovato quella serenità che credeva perduta: «Va molto bene. A casa tutto bene. Santiago dorme con noi, sta divinamente e ci considera due matti, per bene però».

Volerà anche lui in Argentina, insieme alla sorellina Luna Marì che la prossima estate compirà due anni: «Sinceramente è da un po’ che non ci vado. Volevo andarci per Capodanno, ma non riesco per impegni di lavoro. Ci andrò il prossimo agosto, con Stefano De Martino. Anche se ci lasceremo, lo costringerò lo stesso». Ha detto scherzando.

Una voglia ritrovata che confessa anche Stefano De Martino a Ilaria D’Amico, ospite a “Che c’è di nuovo?” e non si è tirato indietro sulle domande riguardanti la sua vita privata: «Mio figlio ha nove anni, sono diventato padre quando avevo 23 anni, l’ho fatto con quella giusta dose d’incoscienza. Ed è stata la cosa migliore che ho fatto. Io ci metto tutto l’amore del mondo. Ma non so che padre sono, dovremo chiederlo a lui quando avrà 18 anni. I figli sono i giudici migliori».

Non è invece il padre di Luna Marì, che però è assolutamente parte integrante della famiglia. La voglia di un terzo figlio esiste? «Io ne ho fatto solo uno, ma presto e ho ancora tempo. Siamo già una famiglia allargata, quindi non ci allarghiamo più di tanto ulteriormente. Io ho già dato, facciamo allargare qualcun altro».

La realtà è che lui e Belen, al loro terzo tentativo come coppia, hanno finalmente trovato il loro equilibrio e i due piccoli di casa completano un quadro idilliaco. Non la famiglia del Mulino Bianco, ma comunque una famiglia e fino a un anno e mezzo fa nessuno ci avrebbe scommesso. Così, sempre insieme. Anche a Capodanno, perché insieme condurranno un programma in tv, ecco l’impegno.