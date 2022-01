Dall’Abbadia di Stura al borgo dei lavandai: ecco cosa è rimasto

A nord di Torino, tra lo Stura e i comuni di Settimo e San Mauro esistono due quartieri con una storia molto importante: Barca e Bertolla. Quest’ultima è nota per la caratteristica attività dei lavandai che, dalla fine dell’Ottocento e in modo organizzato dai primi del Novecento, si occupavano di lavare i panni per tutta Torino. La zona di Bertolla, caratterizzata da molti canali che servivano d’acqua i campi coltivati a mais o a foraggio per il bestiame, divenne il quartiere dei lavandai: qui si sfruttava l’acqua e la possibilità di usare gli spazi di campagna come asciugatoi naturali, per sviluppare la redditizia e faticosissima attività di lavanderia. Così come Bertolla, anche la Barca cominciò a popolarsi in generale di abitanti che sfruttavano le risorse dei due fiumi, Stura di Lanzo e Po. Nelle campagne verso Settimo, le cascine rurali più importanti, risalenti al XVII secolo circa, furono la Falconiera, la Ronchi e il Cascinotto. Quest’ultima, anticamente detta Del Seminario, diede il nome all’attuale strada del Cascinotto.

Le lavandaie di Torino

In tempi in cui non esistevamo le lavatrici, il lavaggio a mano dei panni era l’unica alternativa. Sì, ma dove? Nel Po! A Torino si lavavano i panni in modo ordinato, sul Po o sulla Dora. Modo ordinato, ma poco decoroso: all’epoca si riteneva che questa attività andasse nascosta il più possibile perché considerata plebea. Così, le lavandere di Torino si adattarono a spostarsi un po’ più lontano dal centro città, al Valentino. Poi, ci pensò il Comune a sloggiarle: un’ordinanza del 1935 decretò che non si potesse più lavare i panni nel perimetro cittadino. Ecco perché si spostarono a San Mauro, costituendo di fatto un intero quartiere che da allora fu detto delle lavandaie. La scelta non era casuale: qui si erano trasferiti anche altri lavoratori che traevano il loro sostentamento dal grande fiume: i pescatori e i traghettatori che vivevano nel disagiato quartiere Moschino, demolito dalla grandeur del Comune che voleva realizzare i Murazzi a danno dei poveri diavoli del Moschino (più o meno l’attuale via Napione). Oggi in borgo Bërtola si trova una via che ricorda questo momento di storia: via dei lavandai.

Museo e sfilate

In strada Bertolla 113, vicino alla parrocchia San Grato, esiste un museo in cui sono raccolte testimonianze fotografiche e materiale dell’epoca che raccontano l’attività dei lavandai. Ogni anno, inoltre, nella prima quindicina di settembre, il gruppo personaggi storici sfila in costume per le vie del quartiere Bertolla per tenere vivo il ricordo della storia della borgata e per far assaporare agli appassionati e ai nostalgici un po’ di passato.

L’isolone e l’Abbadia

La riserva naturale di zona comprende anche l’Isolone di Bertolla. Fu istituita per tutelare le zone umide. La passerella ciclopedonale che scavalca il Rio di Costaparigi è stata dedicata nel 2008 ad Alex Langer, ecologista, pacifista ed esponente politico dei Verdi. All’interno del parco esiste anche una famosa spiaggia, frequentata nei periodi estivi dai torinesi. Le origini del complesso dell’Abbadia di Stura, invece, risalgono alla fondazione dell’ospedale di San Giacomo di Stura nel 1146, per iniziativa di Pietro Podisio. L’Abbadia, dopo la prosperità dell’istituzione conventuale nei secoli del Medioevo, viene ceduta nel 1421 al vescovo di Torino con Bolla di Papa Martino V. Molti cittadini, ancora oggi, ne chiedono il recupero conservativo. Tuttavia nel 2017 il complesso di strada Settimo è stato interessato da interventi di consolidamento strutturale del tetto.