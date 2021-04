Dalla Nida 6mila uova di Pasqua: un dono ai bambini in difficoltà

La Pasqua per i bimbi meno fortunati non è mai stata così gioiosa. Tutto merito di Nida Cioccolato by Capitano Rosso che ha trasformato circa due milioni e 500mila gocce di cioccolato grezzo in seimila uova di Pasqua. Grazie a questa maxi produzione sarà possibile organizzare una raccolta fondi per aiutare tanti bambini in difficoltà. «E allo stesso tempo – spiega il capitano della Nida, Walter Galliano -, la vendita ci aiuterà a finanziare il progetto Cittadella Nida – Nazionale Italiana dell’Amicizia onlus».

Una decina sono le onlus che hanno già partecipato al progetto, comprando le uova realizzate da Capitano Rosso e dal suo aiutante, un ragazzo con difficoltà. Hanno fatto la loro parte: “Aiutiamo “la stella” a brillare”, cascina Aquilone Onlus, cooperativa Paradigma Onlus Torino, Cuorieroi Per Bambini Eroi–Nazionale Italiana Dell’Amicizia Onlus, Il raggio di sole, La Band degli Orsi, Nazionale Italiana Calcio Cuochi, Oremi Onlus, Ugi Onlus e Zero10 MusicSchool. Le uova sono state personalizzate in base alle richieste delle onlus (dal pupazzetto al braccialetto). Per i primi di maggio, inoltre, dovrebbe partire il cantiere per realizzare gli spogliatoi dei campi di Falchera, grazie all’ottimo lavoro portato a termine con la cioccolateria.