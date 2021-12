Dalla Mutua all’ex Asl: «Con il Pnrr rilanciamo la sanità in periferia»

Gli ex uffici sanitari di via Borgo Ticino, l’ex Mutua di via Montanaro, la struttura sanitaria di via Botticelli angolo via Corelli e un quarto spazio (da trovare) in piazza Astengo verranno rilanciati attraverso il Pnrr. La grande notizia per la periferia nord, in per i quartieri Barriera di Milano, Rebaudengo e Falchera, arriva grazie alla Regione Piemonte. Nei quattro luoghi sopracitati arriveranno tre case di comunità e un centro operativo territoriale. Il costo dell’intervento si aggira sui 6 milioni lordi (di cui 1,5 circa a struttura). Tempi e modi verranno definiti nelle prossime settimane.

Ma andiamo per ordine: per l’ex Asl di via Borgo Ticino, abbandonata da una vita e oggetto anche di occupazioni, un suo recupero sarebbe una manna per due quartieri. Mentre il rilancio della mutua di via Montanaro avrebbe un’impronta positiva anche sul fattore sicurezza. La rsa di via Botticelli, invece, viaggia da tempo a mezzo servizio. All’ultimo piano ci sono le cure domiciliari e ai piani inferiori i posti letto e – in parte – la degenza per anziani non più autosufficienti. Capitolo a parte per Falchera. Due i punti sotto osservazione: gli uffici di via degli Abeti e piazza Astengo, dove si cerca un locale adeguato e disponibile.

«A differenza della sinistra – spiega l’assessore regionale, Maurizio Marrone -. l’impegno di Fdi porta finalmente servizi a Torino nord, conquistando un nuovo poliambulatorio che potrà offrire assistenza sanitaria ai cittadini di quella periferia abbandonata dalle istituzioni e disillusa dalla politica. Ringrazio l’assessore Icardi e il direttore Picco per aver raccolto le istanze del territorio». Risultato di prestigio anche per la Circoscrizione 6. «Falchera, via Montanaro e via Botticelli – continua il presidente della 6, Valerio Lomanto -, offriranno un servizio di prim’ordine alla nostra cittadinanza, inoltre grazie alla struttura di via Borgo Ticino sarà coperta anche parte della Circoscrizione 5».