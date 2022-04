Dalla movida al cordolo della discordia. E l’ex commissariato chiuso da 17 anni

Da una parte i problemi di movida e viabilità, dall’altra il futuro incerto dell’ex commissariato di via Farini 20. Sono questi alcuni dei problemi all’ordine del giorno dei quartieri Vanchiglia e Vanchiglietta. Forse il più chiacchierato, oggi, è il cordolo delle polemiche di via Vanchiglia, che divide il trasporto dei mezzi privati da quello dei mezzi pubblici. I vanchigliesi, che avevano raccolto 438 firme per non piazzare i cordoli divisori, continuano a polemizzare. «Crea traffico – spiegano -, e molte persone sono già cadute».

Cordolo e polemiche

Il tram passa ogni quarto d’ora mentre molti dei negozi hanno una clientela “mordi e fuggi” che così viene ulteriormente penalizzata. «Senza dimenticare che tre volte a settimana arriva il camion della raccolta carta e posteggia sempre a sinistra, e coi cordoli intaserebbe tutto». Vanchiglia che è finita nell’occhio del ciclone anche per i pois di largo Montebello e le fioriere di via Santa Giulia. Opere fatte nello scorso mandato senza chiedere l’ok alla Soprintendenza. E ora rimosse, non senza spreco di fondi pubblici. Di giorno il traffico, di sera la (mala)movida di piazza Santa Giulia, con i residenti di via Balbo e dintorni che recentemente hanno firmato una petizione per chiedere più controlli e riqualificare l’isola pedonale ostaggio del degrado e degli schiamazzi.

L’ex commissariato

Abbandonato da 17 anni e sgomberato da sette, l’ex commissariato Dora Vanchiglia di via Farini 20 sogna una rinascita che potrebbe far felice tutto il quartiere Vanchiglia. Di quel fabbricato all’angolo con via Manin, non si parla più da un bel pezzo. Almeno dal 2013, da quando lo sgombero della “Verdi 15” – così era stato ribattezzato – è diventato realtà. Occupato un anno prima dagli studenti universitari, è finito nel giro di breve tempo nel mirino della Circoscrizione 7 e dei residenti della zona che ne avevano subito chiesto lo sgombero. Ad oggi si parla di futuro legato alle attività sociali. Sul fronte buone notizie, invece, ecco i lavori in piazza Chiaves. Dopo il restauro della panchina d’autore in memoria di Vito Scafidi, lo studente di 17 anni che ha perso la vita nel 2008 a seguito del crollo del controsoffitto nel liceo Darwin, da giorni sono partiti anche i lavori per cambiare il look all’area giochi.