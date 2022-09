Dalla fontana spenta alla targa a pezzi: via alle pulizie straordinarie nei giardini

Impegnare una giornata a pulire e tirare a lucido il quartiere. È l’obiettivo dell’iniziativa di cittadinanza attiva promossa in queste ore dal gruppo di co-progettazione della Portineria di Madonna di Campagna e da Beeozanam Torino, in collaborazione con Amiat e Torino Spazio Pubblico. Un pomeriggio di impegno civico che vede la partecipazione di residenti, commercianti, organizzazioni del terzo settore, gruppo Alpini Madonna di Campagna, Legambiente Metropolitano Torino e area metropolitana. Obiettivo finale quello di promuovere la cura degli spazi pubblici attraverso un’azione itinerante di pulizia del quartiere della Circoscrizione 5, sensibilizzando cittadini e istituzioni ad avere maggior cura e rispetto degli spazi pubblici.

I problemi

Uno dei punti più problematici è senz’altro il giardino di via Verolengo, dove – di recente – ignoti hanno spaccato la targa dedicata alle operaie della fabbrica di Superga. Nella stessa area verde spiccano le condizioni della fontana, spenta e ridotta in condizioni di degrado senza precedenti. «Il nostro obiettivo – spiegano i volontari -, è ridare un sesto a quelli che sono i punti di ritrovo di intere famiglie».

Il ritrovo

Il ritrovo è previsto per sabato alle 14.30 presso Beeozanam Torino (in via Foligno 14), per poi iniziare il percorso di pulizia che toccherà tre luoghi simbolo: giardini delle operaie di Superga, giardini di via Assisi angolo via Luini e piazza Mattirolo. Alle 17 spazio a una merenda, con aperitivo condiviso, nel cortile degli spazi di Beeozanam. Chi parteciperà dovrà portare l’occorrente: vestiti comodi e attrezzatura personale da aggiungere a quella essenziale che verrà fornita a tutti i partecipanti (sacchetti, pinze, guanti).