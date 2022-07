Dalla Atzei alla Capotondi: ecco le Vip con il pancione

Estate, tempo di nuovi amori, di tradimenti… e di gravidanze. Due sue tutte, perché stanno facendo parlare molto. Ma sia Cristiana Capotondi che Bianca Atzei stanno aspettando il loro primo figlio e non è stato un percorso facile.

L’attrice romana, che il 13 settembre festeggerà 42 anni e dal 2006 fa coppia con l’ex veejay Andrea Pezzi (oggi imprenditore nel mondo multimediale), più volte in passato aveva affrontato il tema della maternità, ricordando che non è un obbligo e non esistono tempi prestabiliti: «Molti ritengono che il compimento dell’esistenza sia nei figli e lo proiettano sugli altri, trasferiscono questo senso di urgenza. Ti fa capire quanto sia sentita la maternità, ma il senso di obbligo rischia di allontanare le donne da questo tema, e diventa l’antitesi dell’atto naturale di diventare madre». Ora però secondo il settimanale “Diva&Donna” questa esperienza sta capitando a lei.

Lei non ha confermato ma nemmeno smentito. Invece Bianca Atzei è chiaramente incinta e altrettanto chiaramente con un post su Instagram lo ha fatto sapere a tutti. La cantante milanese e il compagno, l’inviato de “Le Iene” Stefano Corti aspettano il primo figlio: «Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore…», scrive facendo capire di non sapere ancora o di non voler svelare il sesso del bimbo in arrivo.

I due stanno insieme da quasi tre anni, e nell’ottobre scorso avevano vissuto uno dei momenti più bui, un aborto spontaneo. «Dalla gioia più grande, alla sofferenza più forte, in un battito di ciglio – aveva scritto Bianca -. Tante donne hanno affrontato e affrontano questo dolore. Ora so cosa si prova e sono vicina a tutti coloro hanno passato una situazione come la nostra. Mi dispiace che per molte donne sia così complicato avere un figlio, o addirittura impossibile. Bisogna solo andare avanti, sono sicura che arriverà di nuovo qualcosa di bello. Tengo ancora vivo il sogno di diventare mamma. Torno a sorridere». E adesso può farlo pienamente.