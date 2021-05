Dall’8 Gallery ecco 60 panchine per rilanciare la via della metro

Un patto da 8 Gallery e Circoscrizione 8 per riqualificare l’asse viario di via Nizza. Sono state collocate nelle scorse ore, a fianco della nuova pista ciclabile, le sessanta panchine che il Lingotto – nell’ottica di una riqualificazione della Galleria Commerciale – ha deciso di donare al territorio. Le panchine coprono l’asse da piazza Carducci fino al pozzo di areazione numero 23 (in via Nizza 363). A occuparsi del montaggio sono stati i tecnici del centro civico di corso Corsica, in collaborazione con l’associazione commercianti “Sul filo di via Nizza” guidata dalla presidente Alessandra Girardello che ha condiviso con entusiasmo il progetto, e con Fabrizio Cardamone, direttore del centro commerciale del Lingotto.

L’intervento

Le panchine, che molti torinesi avranno visto in questi ultimi 18 anni all’interno dell’8 Gallery, prenderanno il posto del parcheggio selvaggio e consentiranno ai cittadini di poter sostare liberamente tra il marciapiede e la pista ciclabile. «Riconvertiamo un’area libera in una nuova area sociale – spiega il vicepresidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano -. Creiamo spazi di aggregazione per giovani e anziani, sicuramente utili ora che arriva la bella stagione». Dello stesso avviso anche il presidente della 8, Davide Ricca. «Grazie al lavoro degli uffici circoscrizionali – conclude Ricca -, che hanno permesso si potesse concretizzare la donazione da parte del centro commerciale».