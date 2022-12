D’Alessio e l’anello per Denise: matrimonio in vista per Gigi?

Gigi D’Alessio e Denise Esposito a spasso per Milano con Francesco, il piccolo di casa. Nelle immagini pubblicate dal settimanale “Gente” c’è tutta la soddisfazione del cantautore, compagno e padre orgoglioso, ma pure un particolare in più che molti hanno notato. Al dito della 30enne avvocatessa napoletana spuntano una fede di diamanti e un solitario: è il segnale che il rapporto è diventato ancora più solido e nei prossimi mesi porterà a nuove nozze? Una svolta che sicuramente piacerebbe poco ad Anna Tatangelo. Nelle ultime ore, intervistato dal “Corriere della Sera”, Gigi ha parlato di Anna e della famiglia allargata e si è capito che il primo argomento lo fa ancora soffrire, il secondo no: «Come va con Anna? Eh…Bene. Comunque abbiamo un figlio insieme. Le storie cominciano e finiscono, oggi sono felice, lo auguro anche a lei. Non provo amarezza, è così che va la vita. Il primo l’ho avuto a 19, il quinto a 54, un’emozione straordinaria, spero di avere tutto il tempo di vederlo crescere. Ogni figlio è diverso, ma stanno tutti qui, nello stesso cuore». Già, l’ultimo è Francesco che è tutto suo padre, e da poco abbiamo anche le prove. Perché per la prima volta Gigi D’Alessio e Denise Esposito qualche tempo fa hanno postato un’immagine del figlio, nato lo scorso gennaio. L’ha fatto la nuova compagna del cantautore napoletano, mettendo sul suo profilo una tenera foto con il piccolo in piscina e quindi abbiamo scoperto che a scattarla è stato quasi sicuramente il papà. Ora, neo in questo caso, anche se in realtà la famiglia è molto ampia. Prima di Francesco nella vita di Gigi c’erano già i tre avuti insieme all’ex moglie, Carmela Barbato, cioè Claudio (che lo ha già reso nonno di Noemi, Sofia e Giselle), Ilaria e Luca alias LDA, più Andrea, avuto da Anna Tatangelo. Ora è tornato ad assaporare quel piacere in età più matura e se la gode. Qualche tempo fa aveva già portato sul palco il bimbo, mostrandolo brevemente al pubblico, ma era stato un evento circoscritto. Ora invece lo fa vedere a tutti, anche se più s’intravvede. Però ha ancora capelli biondi e soprattutto lo stesso taglio degli occhi di Gigi che con Denise ha svoltato.