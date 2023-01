Dal tombino eruttano escrementi sui passanti

Un’esperienza sicuramente sconcertante quella vissuta da alcuni operai che stavano liberando una fogna; improvvisamente si sono trovati travolti da un’esplosione proveniente dal tombino simile ad un’eruzione vulcanica. Il disgusto è stato tanto anche tra i passanti, che si sono trovati ad essere protagonisti, loro malgrado di una disavventura ripugnante. In una manciata di secondi infatti, dal pozzetto della fognatura sono emersi escrementi e ogni tipo di sostanza di scarto, dall’odore e dalla consistenza nauseabondi. A restituire i dettagli dell’accaduto anche alcune immagini registrate da una telecamera di sorveglianza. Il fatto è avvenuto in Cina e dalle telecamere di sorveglianza di un negozio, sono delineabili i dettagli dell’accaduto. I malcapitati protagonisti della vicenda sono alcuni passanti e degli operai addetti allo spurgo della fogna. In pochi secondi, la strada si è ricoperta di liquame ed escrementi; a quanto pare, qualcosa nell’operazione di pulizia del sistema fognario deve essere andato storto. All’improvviso infatti, senza permettere ai presenti di cercare una via di fuga, il tombino è esploso; “eruttando” come un vulcano, una lava marrone e puzzolente che ha letteralmente ricoperto tutta la strada per un lungo tratto. I passanti e gli stessi operai hanno cercato di mettersi al riparo dopo la disgustosa esplosione; ma purtroppo tutto è avvenuto in un tempo così circoscritto che nessuno è riuscito a salvarsi dalla “lava” di escrementi e liquami. Molti hanno cercato di scappare, ma “l’eruzione”, scaturita dalla fogna, è stata talmente violenta e abbondante che nessuno dei presenti è riuscito a mettersi al riparo. Nonostante l’impatto traumatico con la sostanza nauseabonda, non si sono registrati feriti, ma solo gente disgustata. Dopo il racconto della vicenda, pare sia emerso che non si è trattato della prima volta in cui in Cina accade un fatto del genere. Il perché però resta un mistero.

