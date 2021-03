Dal rinnovo ai record, Mancini non si distrae: «Italia, facciamo tris»

Rinnovo a tre milioni di euro, più i bonus fino al 2026, il record di Marcello Lippi di partite consecutive senza sconfitte. Ma nella testa del ct Roberto Mancini c’è solo la Lituania, avversaria verso Qatar 2022, questa sera in quel di Vilinius. «Chiudere a nove punti sarebbe ottimo – ha detto il ct alla vigilia -: abbiamo avuto tre partite in pochi giorni, con tanti viaggi. E poi c’è l’insidia del campo sintetico». Quella di questa sera sarà inoltre l’ultima partita degli azzurri prima della fase finale degli Europei. «Purtroppo qualche giocatore aveva problemi fisici prima, e con tante partite abbiamo preferito non rischiare», ha aggiunto Mancini, che ha dovuto rinunciare anche a Verratti e Florenzi, rientrati a Parigi. «Le insidie – ha spiegato Mancini alla vigilia della partita – sono quelle del campo, perché non siamo abituati a questo terreno di gioco ma abbiamo due giorni per farlo, ma anche una Lituania che sarà molto chiusa e non ci concederà molti spazi. È una squadra molto fisica che difende bene e giocano in casa», ha poi detto Mancini. «La Svizzera ha avuto tante occasioni – ha aggiunto il commissario tecnico – ma ha vinto soltanto 1-0 e questo conferma che le partite sono tutte difficili soprattutto quando si arriva alla terza».

Contro la Lituania potrebbe esordire in azzurro il difensore dell’Atalanta, Rafael Toloi: «C’è questa possibilità – ha spiegato Mancini -. È stato con noi una settimana e ci siamo conosciuti meglio». Il tecnico non si sbilancia sulla formazione che scenderà in campo a Vilnius, ma qualche indicazione la dà: «L’idea di Bernardeschi falso nove (alla Juventus fa il terzino, ndr) è sempre attuale. Stiamo valutando le condizioni di Immobile e Belotti, decideremo all’ultimo. Insigne? Ha giocato due partite intere, molto faticose, valuteremo se impiegarlo». Potrebbe essere della partita anche Federico Chiesa: «potrebbe giocare. Non sono così negativo sulle sue prestazioni – ha detto Mancini dopo le critiche all’attaccante bianconero -. Sta bene e incute molta paura negli avversari. È un giocatore molto importante per noi».

LE PAROLE DI LOCATELLI

In conferenza stampa insieme al ct c’era anche l’ex milanista Locatelli. Il regista del Sassuolo, oggetto dei desideri della Juventus, ha segnato il suo primo gol in azzurro contro la Bulgaria: «Far parte della nazionale è un motivo di orgoglio – ha detto Manuel – la concorrenza è alta ma è bellissima, sono tutti bravi ragazzi e io darò sempre il massimo per farmi trovare pronto». Sul suo addio al Milan e sul suo sbarco in azzurro: «Sono successe tante cose, da una delusione grande c’è stata una rinascita – ha detto -. Voglio migliorare sempre di più ma non mi voglio fermare. Intendo godermi questo momento e pensare partita dopo partita perché bisogna rimanere con i piedi per terra».