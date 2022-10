Dal Lucento ad Udine: Sottil sfida il suo Toro

Un figlio del Filadelfia sulla strada del Toro, Andrea Sottil vivrà una domenica particolare. È nato a Venaria, è cresciuto in granata, è diventato grande con Emiliano Mondonico: questa la sua parabola ascendente sotto la Mole, con tanto di palmarès arricchito proprio ai quei tempi. Due dei quattro trofei alzati dal classe 1974 da calciatore, infatti, risalgono al Toro: in bacheca ha messo una Coppa Italia nel 1995/1996 con la Fiorentina e una Coppa Intertoto con l’Udinese nel 2000, ma in precedenza erano arrivate grande soddisfazioni con i granata. A partire dal 1991/1992, quando vince un Campionato Primavera, e poi riuscì a ripetersi con i granata nella stagione successiva, con l’impresa di vincere la Coppa Italia nella doppia finalissima contro la Roma. «Sono legatissimo ad Emiliano (Mondonico, ndr), fu lui a volermi nel giro della prima squadra e poi mi ha portato anche a Bergamo, mi colpì molto la triste notizia della sua scomparsa» raccontava Sottil durante un’intervista di un paio d’anni fa. Non solo la carriera da giocatore, anche quella da allenatore è cominciata sotto la Mole: tutto iniziò al Lucento, club dilettantistico torinese, che gli affidò il gruppo dei ’96. «Già a quei tempi si vedeva che era stra preparato» raccontano dall’impianto sportivo di corso Lombardia, non lontano dall’Allianz Stadium. Ma il cuore di Sottil è sempre rimasto granata, nonostante da via Arcivescovado non gli abbiano mai dato la possibilità di emergere. E il tecnico comincia il suo girovagare per tutta Italia, da nord a sud: la gavetta parte da Siracusa, nel 2011/2012, poi guida anche Gubbio, Cuneo, Paganese e Livorno. Porta i siciliani dalla D alla Lega Pro nel maggio 2016, a Livorno l’avventura più burrascosa: a marzo 2018 rassegna le dimissioni, poi le ritira, poi viene esonerato, infine viene richiamato per il rush finale e ottiene il salto in serie B.

La carriera prosegue a Catania, dove arriva fino in semifinale playoff (persa nel derby contro il Trapani), e a Pescara (salvezza ai play-out), ma è ad Ascoli che comincia davvero a mandare segnali importanti. Dopo un 16esimo posto, Sottil porta i marchigiani fino ai play-off, un’impresa che gli vale la chiamata dell’Udinese. Oggi, al primo anno di A, si ritrova al sesto posto e con la soddisfazione di aver battuto l’Inter e Mourinho. Ci proverà domenica anche contro il Toro, nonostante il legame con i granata.