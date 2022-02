Dal Giudice di pace al mercato coperto: tutti i problemi in cerca di una soluzione

Il futuro dell’ex mercato coperto, in balia delle serrande abbassate e di un rilancio atteso da troppo tempo. Gli uffici abbandonati del Giudice di Pace, razziati dai vandali e dai ladri. E poi la cronica mancanza di servizi, su tutti la banca: problema che al giorno d’oggi attanaglia tutte le periferie, nessuna esclusa. Le Vallette sono un quartiere in crescita che attende, però, di spiccare ufficialmente il volo. Strade abbandonate, incuria, poca pulizia, in particolare lungo il percorso che costeggia viale dei Mughetti e il trincerone della linea 3, sono un problema più volte segnalato dai cittadini.

Oggi ciò che più indigna (e che sicuramente fa riflettere) è quell’ex tribunale abbandonato da 2 anni e diventato casa dei vandali. Ragazzini annoiati che l’hanno trasformato in un parco giochi. Dopo il trasferimento di 60 dipendenti e 21 giudici a fine 2019, nell’edificio di viale dei Mughetti 22 è rimasto un grande vuoto. Colmato, ma non sembra certo una buona notizia, dai delinquenti che hanno sfasciato i vetri e svuotato gli estintori. I cittadini della zona avevano manifestato contro il trasloco, probabilmente sapendo già come sarebbero andate a finire le cose. Altro nodo è quello del centro commerciale naturale di via delle Verbene. Da due anni si parla della possibilità di assegnare temporaneamente gli stand rimasti liberi, concedendoli in locazione, affitto o comodato gratuito. La realtà, però, è che il centro presenta ancora oggi molte serrande abbassate.

Ma il quartiere, che ha tagliato da un pezzo i 60 anni, oggi chiede anche autobus di ultima generazione. «Noi siamo disponibili a collaborare con la Città, con Gtt e con Amiat affinché si trovi una soluzione a tutti questi problemi» dichiara ancora il vicepresidente della Circoscrizione 5, Antonio Cuzzilla. Sempre sul fronte trasporti da tempo si chiede la revisione del tracciato su cui passa la linea 3 del Gtt, dal capolinea fino all’altezza di via Borgaro. Nel precedente mandato, il Consiglio della 5 (sotto la gestione Novello) aveva chiesto di studiare un progetto che agevolasse i passeggeri, senza incorrere continuamente nelle barriere. E se piazza Montale prova a rifarsi il look con svariati progetti, il centro civico lancia appelli affinché anagrafe e poste non siano depotenziate. Il rilancio del parco delle Vallette e la rinascita della Continassa le due buone notizie in un quartiere che di giorno deve fare anche i conti con le prostitute. Da via Pianezza a via delle Primule, le strade traboccano ancora di giovanissime ragazze dell’Est. Copione che si ripete anche tra corso Ferrara e via Traves, dove le lucciole tengono in ostaggio le ultime zone franche.