Dal giardinaggio agli orti urbani: il pollice verde degli inquilini Atc

Cittadini con il pollice verde per tirare a lucido i cortili delle case popolari. Grazie a progetti ad hoc per la rigenerazione per il verde urbano e alla buona volontà degli abitanti, ecco spuntano fiori, erbe e piante officinali. Come in via Roveda, a Mirafiori, dove è tornato “L’orto tra le case”, promosso da Fondazione della Comunità di Mirafiori con il sostegno della Circoscrizione 2. Gli abitanti del quartiere e i bimbi della vicina materna si sono presi cura delle violette piantate a marzo nei cassoni messi a disposizione dal progetto, cui hanno aggiunto tante piante aromatiche come menta, prezzemolo, salvia, timo, rosmarino. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto europeo “ProGIreg”, coordinato dalla Città in collaborazione con Politecnico, Università, Environment Park, Dual e Orti Alti. L’obiettivo è favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini attraverso progetti legati alla cura del verde in spazi pubblici.

I LABORATORI

Nelle prossime settimane partiranno anche una serie di laboratori per adulti e bambini, dedicati a uno stile di vita sostenibile e attento all’ambiente. “Come fiori che rompono l’asfalto”, lo slogan del flash mob di giardinaggio promosso dal circolo Maurice Glbtq di via Stampatori 10. Socie e soci dell’associazione e abitanti del palazzo Atc nel centro storico cittadino si sono armati di rastrelli e annaffiatoi, realizzando un’aiuola di fiori e piante officinali. Un modo per abbellire il giardino condominiale, ma anche per conoscersi e trascorrere del tempo insieme tra vicini di casa. Un tocco di colore anche nel giardino delle case di via Damiano, in Aurora, dove gli abitanti hanno deciso di prendersi cura dell’area verde piantando tante primule bianche e viola.