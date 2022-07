Dal fratello al governo inglese: ecco cosa frena il “ritorno”…

In fondo, non è colpa sua. Il principe Harry per spiegare la sua vita ormai fissa a Los Angeles e i suoi rarissimi viaggi in Inghilterra con la famiglia tira in ballo una guerra iniziata almeno due anni fa e sta per scrivere un nuovo capitolo

Da una parte c’è la volontà di far conoscere bene ai due figli, Archie e Lilibet, tutti i posti in cui lui è cresciuto perché comunque hanno la doppia cittadinanza. Dall’altra però c’è quella che lui considera una reale mancanza di sicurezza. Da quando ha perso i suoi privilegi a Palazzo, Harry assieme a Meghan e ai figli non può godere più della stessa protezione che aveva prima come membro della Royal Family.

E così lui non si fida e non torna. Lo ha fatto solo in occasione del Giubileo della Regina ad inizio giugno, insieme a tutta la famiglia ma non succederà di nuovo. A meno che la causa contro il governo britannico sia ammessa in tribunale e lui non riesca a vincere, ottenendo di nuovo quello che pensa gli spetti. Negli Stati Uniti si affida a guardie private, nel suo Paese di origine non lo può fare anche se sarebbe disposto a pagare di tasca propria per riuscirci. Ora toccherà forse a un tribunale determinare se i legali del principe potranno andare avanti.

Questa però non è l’unica guerra in atto. L’ultimo viaggio di Harry a Londra ha alimentato di nuovo le voci di una riconciliazione in atto, ma pare che a volerla sia soltanto Carlo, mentre William da quell’orecchio non vuole sentire. Lo conferma l’esperta di fatti reali Katie Nicholl che svela la vera paura della Royal Family. «Loro non si fidano di Harry e ancora meno di Meghan Markle. Hanno il timore che qualsiasi cosa dicano o facciano sia subito riferita alla stampa, anche se dovrebbe restare privata. Così Harry deve recuperare la fiducia di suo fratello».

Solo quando William e Kate penseranno di potersi fidare di nuovo del fratello e della cognata, allora questa guerra finirà. A far da paciere ci penserà ancora una volta il principe Carlo che vuole solo fare il nonno anche di questi due nipotini.