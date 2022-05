«Dal divorzio alla malattia». E Charlene svuota il sacco

Una settimana piena di glamour e di impegni per Montecarlo. E Charlene Wuttstock sta facendo la sua parte, in barba a tutti quelli che la vedevano sempre più distante dal Principato e dal principe Alberto. Nelle ultime ore l’ex nuotatrice insieme alla figlia Gabriella è stata la star della “Monte-Carlo Fashion Week”. E ha anche accettato per la prima volta di parlare della sua salute ma anche della storia con il principe.

«È ancora fragile e non voglio andare troppo veloce. Il cammino è stato lungo, difficile e molto doloroso», ha risposto parlando della sua condizione che sta migliorando ma non è ancora quella che lei vorrebbe. Detto questo, però, come riferisce “Nice Matin” una volta per tutte vuole smentire che ci siano problemi nella vita familiare e progetti di divorzio. Perché «Alberto mi ha sostenuto enormemente, ha fatto di tutto per proteggere me e i nostri figli. Sono felice di essere tornata a Monaco, dalla mia famiglia».

E allora tutti i sospetti di una sua fuga, in Svizzera oppure in Corsica, che per settimane hanno occupato le pagine di quotidiani e riviste specializzati? Solo “rumeurs” per dirla alla francese, voci messe in giro ad arte perché lei ha altri progetti per la vita attuale. «È spiacevole che alcuni media spaccino questi rumeurs sulla mia vita, sulla mia coppia. Noi siamo esseri umani come tutti e come tutti abbiamo emozioni e fragilità».

Situazioni che insieme stanno cercando di risolvere anche perché le sue priorità sono chiare e le ha ribadite ancora una volta. La sua salute ma anche la famiglia, che significa tornare a crescere i due gemelli e condurre una vita normale accanto ad Alberto. Jacques e Gabriella sono stati e sono ancora la sua forza. E Charlene con un post su Instagram ha ammesso di aver adorato ogni singolo momento della preparazione della figlia per il suo primo evento ufficiale, confermando poi che sta seguendo le sue orme perché so è trovata perfettamente a suo agio sulla passerella. Scene di vita normale, per una vita che negli ultimi 15 mesi normale non è stata.