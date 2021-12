Dal Castello di Rivoli alla Gam, un sabato tutto contemporaneo

Ingressi gratuiti sabato prossimo alla Gam e al Castello di Rivoli e incontri ed eventi performativi da vivere in presenza. Tutto ciò è possibile nella Giornata del Contemporaneo, il grande evento annuale, promosso da Amaci, – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, con il sostegno della Ministero della Cultura, dedicato all’arte del nostro tempo e al suo pubblico. Non si è ancora spenta l’eco di Artissima, di Paratissima e delle altre manifestazioni artistiche dello scorso mese che la creatività dei nostri giorni torna a far parlare di sé nella città della Mole. Lo fa principalmente con i suoi due musei facenti parte dell’associazione che dal 2005 coinvolge istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d’artista per raccontare la vitalità dell’arte contemporanea nel nostro paese.

Accompagnata dalla bella immagine guida realizzata dall’artista milanese Armin Linke, un’immagine che ci porta allo Jurong Bird Park di Singapore, il più grande parco ornitologico al mondo, tra pappagalli multicolori e funghi in cemento armato, la diciassettesima edizione della Giornata del Contemporaneo lancia quest’anno il tema del performativo, in riferimento, spiegano gli organizzatori, «non solo all’esperienza della corporeità del performer sulla scena, ma soprattutto all’urgenza di ripensare nuove dinamiche di interazione con il pubblico attraverso la condivisione dello spazio». E sul performativo il Castello di Rivoli sabato proporrà la performance di Michael Rakowitz “Seder for Pompeii” e una sound performance realizzata dall’artista Romana Ponzini. Oltre alle visite gratuite alle collezioni museali del Castello e alle mostre qui installate, il Magico Bus Elettrico, quello che un sabato al mese accoglie artisti e on solo per un programma culturale itinerante, ospiterà il filosofo Leonardo Caffo, gli artisti Michael Rakowitz, Giuliana Rosso e Ramona Ponzini, gli scrittori Marco Rossari e Valeria Montebello, oltre al direttore del Museo d’Arte Contemporanea del Castello, Carolyn Christov-Bakargiev, e il capo curatore e curatore delle collezioni del Castello, nonché vice presidente Amaci, Marcella Beccaria. Previste anche conferenze a tema. Alla Galleria d’Arte Moderna porte aperte sabato per tutta la giornata al contemporary. Gratuitamente si potranno visitare le collezioni permanenti del Novecento e le mostre “Una collezione senza confini. Arte internazionale dal 1990”, “Luigi Ontani. Alam Jiwa & Vanitas”, “Sinfonia di Alessandro Sciaraffa e il video di Claudio Parmiggiani in videoteca. La mostra di Fattori, invece, sarà a tariffa ordinaria. Inoltre il Theatrum Sabaudiae proporrà alle 10,30 la visita guidata alla mostra “Una collezione senza confini” e alle 16,30 alla mostra di Luigi Ontani.