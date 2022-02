Dal Canavese a Cape Canaveral: l’ingegnera che costruisce razzi

I piedi per terra e gli occhi, l’anima e la testa sulle stelle. Sono le caratteristiche che appartengono alla giovane Azzurra Demarie, brillante e preparata studentessa di ingegneria aerospaziale all’Università del Texas. Da sempre affascinata dall’universo, la 21enne, che vive negli Stati Uniti, ma che è nata e ha vissuto a Barbania, in Canavese, è stata di recente premiata con il Brooke Owens Fellowship, uno dei massimi riconoscimenti negli Stati Uniti per studentesse universitarie che intendono avvicinarsi al settore dell’aeronautica e dello spazio. «Da quanto ho sentito parlare del Brooke Owens Fellowship – spiega Azzurra Demarie -, mi ha sempre interessato parteciparvi». Il processo di selezione è stato lungo, è iniziato già lo scorso ottobre. Erano richieste delle lettere di presentazione. «Il Fellowship era incentrato sulla mia persona – aggiunge la studentessa -, su quello che avevo fatto, sulla mia storia, sui successi e anche i miei sbagli. Tutti facciamo degli errori nella vita e mi è piaciuto molto che per il premio questi non fossero visti come un problema, ma parte del processo di crescita». Per azzurra, essere premiata è stato fantastico: «Non ho avuto bisogno di sembrare un’altra persona, far vedere di essere meglio di quanto sia in realtà. Ho dovuto semplicemente mostrare me stessa e la mia vita, spiegandola bene». Non solo studio ora per la studentessa di ingegneria aerospaziale c’è un progetto di costruzione di un piccolo razzo, insieme ad altri studenti universitari e neo-laureati presso il Texas Rocket Engeenering Lab. «Questa passione – conclude Azzurra – è iniziata lavorando presso il Texas Rocket Engeenering Lab. Nel mio primo anno di università ero ancora indecisa se fare ingegneria aerospaziale o studiare astronomia. Ora voglio vedere e toccare il mio lavoro, voglio vederlo realizzato, e cosa succede in ogni fase».