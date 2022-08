Dal Brasile a Vico: il prete missionario che ama la cultura

Vico Canavese è un piccolo comune della Valchiusella che racchiude in sé i caratteri tipici del territorio canavesano: bellezze naturali, paesaggi mozzafiato, sentieri di montagna ma anche silenziosi borghi, antiche pievi e battisteri. Dal gennaio del 2019 sotto la spinta della riforma amministrativa che ha portato molti piccoli comuni montani a unirsi ha dato vita al comune di Valchiusa insieme a Meugliano e Trausella e alle frazioni di Inverso, Drusacco e Novareglia e ai suoi mille abitanti. Uno dei simboli del comune è l’antica chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista che un documento del 1390 titola come “pieve da tempo immemorabile” e che dal 2011 è guidata da don Matteo Somà.

Il parroco, 65 anni, è stato ordinato nel 1988 e ha alle spalle diverse esperienze come quella di guida dell’ufficio missionario della Diocesi di Ivrea e quella nel Nord Est del Brasile dove, per otto anni ha guidato una missione in una vasta zona rurale per un progetto della chiesa eporediese. I residenti sono pochi, in estate vi sono molti turisti ma la parrocchia è comunque uno dei punti di riferimento della comunità come ricorda don Matteo «Il nostro territorio è particolare e racchiude molti aspetti diversi, siamo gente molto creativa, che ama la natura ma anche gli aspetti comunitari e la cultura» ed è proprio la parrocchia del capoluogo a diventare spesso un luogo dove fare cultura grazie alle diverse manifestazioni che vengono organizzate come concerti di musica classica, di organo, concorsi letterari o poesia. Il recente progetto “Inciampare nella cultura” ha ospitato su muri di parrocchie, comune e case private, delle mattonelle di ceramica di Castellamonte che riportano delle poesie di autori locali che creano un percorso guidato lungo tutti i paesi della municipalità. Anche l’accorpamento non ha fatto perdere i caratteri identitari di ognuno dei piccoli comuni che anzi sono riusciti per il momento ad avere dal punto di vista religioso ognuno un parroco e spesso collaborano fra loro e organizzano diverse manifestazioni: «L’ultima – prosegue don Matteo – ci ha visti come ogni anno insieme sulla cima che guarda su tutta la Valchiusella per celebrare i 26 anni dalla posa della statua della Madonna, evento che quest’anno ha visto anche la partecipazione di monsignor Edoardo Cerrato, vescovo di Ivrea». La Nostra Signora Regina di Palestina è un santuario mariano all’aperto che si trova fra il territorio di Rueglio e quello di Inverso ed è la tappa intermedia per un suggestivo percorso naturalistico e religioso che giunge sino ai 1.510 metri della Cima Bossola ed è diventato negli ultimi anni un importante punto di riferimento per i fedeli e per gli amanti del trekking e della mountain bike.

La parrocchia collabora con varie associazioni e gruppi: «Una quindicina di parrocchiani sono impegnati con la Caritas, non abbiamo una sede a Vico ma un’unità pastorale che racchiude tutti i comuni della Valchiusella e che si trova a Vidracco». La Caritas è molto attiva in tutto il Canavese con 13 sedi in vari comuni e funge da osservatorio per la lotta alla povertà ma anche come diretto aiuto per l’esigenza abitativa, la distribuzione alimentare sostegno economico.